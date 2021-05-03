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Выходцы из России рассказали об ужасах в охваченной коронавирусом Индии

Общество
Выходцы из России рассказали об ужасах в охваченной коронавирусом Индии
Global Look Press  /  Naveen Sharma/Keystone Press Agency

Нью-Дели, 3 мая. Рекордное число пациентов с коронавирусом скончалось в Индии за сутки. Переехавшие в эту страну россияне рассказали, что происходит в мировом эпицентре пандемии.

По их словам, люди умирают, не дождавшись койки или из-за нехватки кислородных баллонов. Тела скончавшихся сжигают и днем, и ночью посреди городских улиц.

«В городе стало невыносимо, стоит ужасный запах сгоревшей плоти — из-за нехватки мест в крематориях людей сжигают где попало. В стране даже уже дефицит дров от того, что погребальные костры просто не потухают», — признался переехавший из Москвы в Нью-Дели 25 лет назад мужчина в беседе с «Газетой.Ru».

По дороге за продуктами он обычно проходит мимо парковки, на которой круглосуточно жгут трупы умерших из-за пандемии. Такого мужчина не видел даже в Варанаси.

28-летняя девушка, которая переехала в Индию два года назад и устроилась на работу танцовщицей, тоже призналась, что приходится очень тяжело. Поскольку в Нью-Дели локдаун, то она и все ее знакомые потеряли работу. Теперь неизвестно, где найти денег на покупку продуктов и оплату квартиры.

«Некоторые пренебрегают классическими методами лечения и лишь молятся индийским богам, веря, что они их услышат», — подчеркнула собеседница издания.

Как стало известно ранее, вакцинация «Спутником V» в Индии может начаться уже в середине мая. Страна уже приняла первую партию вакцины российского производства.

россия индия коронавирус
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