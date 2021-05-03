Глава ДНР высказался о предстоящем визите госсекретаря США в Киев

Донецк, 3 мая. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев не принесет Донбассу ничего хорошего, отметил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В ходе предстоящего визита в Киев госсекретарь США проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой министерства иностранных дел страны Дмитрием Кулебой.

«Для Донбасса ничего хорошего мы не ждем», — сказал Пушилин.

Он предположил, что американская сторона пытается изменить форматы и вытеснить переговорщиков ДНР с процесса по урегулированию ситуации.

Ранее Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем по ситуации с исключением Росатома из тендера на строительство энергоблока АЭС «Дукованы».