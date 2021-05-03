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Россиянам рассказали, что можно и нельзя делать после Пасхи

Общество
Россиянам рассказали, что можно и нельзя делать после Пасхи
pixabay.com/PD

Москва, 3 мая. Пасха в православном христианстве отмечается семь дней. Сейчас наступает Светлая седмица, в которую действуют определенные правила.

По словам протоиерея Максима Первозванского, первая пасхальная неделя рассматривается как единый день ввиду идентичного богослужения и одинакового настроения. Во время Светлой Седмицы верующим нельзя поститься, а также грустить. В связи с этим по уставу отменяются земные поклоны, которые символизируют покаяние перед Богом.

Кроме того, не стоит поминать усопших, поскольку Пасха считается праздником живых, так как своим воскресением Христос отменил смерть. Однако в храмах во время Светлой седмицы все равно проводятся отпевания, хотя погребальный чин при этом существенно отличается, передает РИА Новости.

Наряду с этим все желающие могут причаститься в течение семи дней после Пасхи без совершения таинства исповеди и соблюдения поста.

Иеромонах-реаниматолог Феодорит ранее рассказал, как верующим выходить из поста без вреда для здоровья. По его словам, непостную пищу нужно начинать употреблять плавно.

пасха праздник светлая седмица
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