Пропавший в прошлом году житель Рязани найден мертвым

Рязань, 3 мая. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил, что 38-летний рязанец Кирилл Андрианов, пропавший в прошлом году, найден мертвым.

Сообщение об исчезновении мужчины было зафиксировано в ноябре прошлого года. Труп был найден 27 апреля в районе гаражного кооператива на окраине Рязани.

В настоящее время Следственный комитет по Рязанской области проводит проверку. Причину смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливает следствие. Сообщается, что видимых следов криминального характера на теле мужчины не обнаружено, точная причина смерти устанавливается.

Волонтеры и полиция обнаружили мертвым 39-летнего гендиректора рекламной компании, сообщал ФАН. Мужчина пропал шесть дней назад.