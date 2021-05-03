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«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз

  /   Обновлено: 03 мая 2021 15:07
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Украина
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Федеральное агентство новостей  / 

Киевские силовики — бомба замедленного действия для всего украинского общества. Так советский и украинский композитор, заслуженный артист УССР Владимир Быстряков оценил моральное состояние солдат ВСУ, которые возвращаются из Донбасса.

Нехватка денег на лечение, психологическая адаптация, волокита с получением статуса участника боевых действий — это далеко не полный список проблем, с которыми сталкиваются бывшие солдаты Вооруженных сил Украины, принимавшие участие в войне против народа Донбасса. Волонтеры Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь», который находится в Киеве, вспоминают о том, что некоторые киевские силовики, услышав звук лопающегося надувного шарика (в процессе разработки легких лежачим больным надо их надувать), сразу затыкали уши и прятали голову под подушку.

Военнослужащие ВСУ привозят из Донбасса целый букет психологических травм, но у всех они проявляются по-разному. Всем военным нужно время на адаптацию: кому-то может понадобиться для этого один месяц, а некоторым и целый год. Главная проблема всех участников гражданского конфликта — немотивированная бдительность: человек начинает во всех окружающих людях видеть врагов, а также не может контролировать вспышки гнева. Многих после войны мучает бессонница либо ночные кошмары. Часто после такого появляется тяга к алкоголю, привычка к успокоительным лекарствам.

«Наиболее тяжело воспринимается гибель товарищей, предательство со стороны командования или со стороны товарищей», — сообщила психолог Ассоциации специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий Валентина Буковская украинским СМИ. 

«Мы вас туда не посылали»: воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
president.gov.ua  / Адміністрація Президента України

Усугубляет ситуацию и то, что многие киевские силовики после возвращения из Донбасса не могут найти себя в мирной жизни. У многих также возникают трудности с получением статуса участника боевых действий, с оформлением льгот и социальных гарантий. Это усугубляет состояние украинских военнослужащих. Владимир Быстряков уверен, что их ожидает неприятный сюрприз от правительства — они услышат фразу «мы вас туда не посылали».

«Вы знаете, их еще впереди ждет фраза: «Мы их туда на посылали». Эту фразу всегда произносят чиновники. Это ожидает и наших участников антитеррористической операции. Поменяется очередное правительство, и чиновники скажут: «Мы вас туда не посылали. Какие к нам могут быть претензии?» — указал Быстряков.

«Мы вас туда не посылали»: воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
wikipedia.org  / Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Владимир Быстряков считает, что и психологические состояние киевских силовиков, которые находятся на линии соприкосновения сторон в Донбассе, также оставляет желать лучшего. Он назвал всех киевских силовиков, принимавших участие в конфликте, бомбой замедленного действия для украинского общества.  

«Еще и моральная обстановка сейчас в армии ниже плинтуса. Там нет сейчас прямых столкновений, поэтому люди сидят, употребляют наркотики и алкоголь. Друг друга перестреляли, а их потом к наградам приставляют, считая, что это боевые потери. Солдаты возвращаются и чувствуют, что они никому не нужны. Однако время шли разговоры о создании украинской ЧВК, чтобы бывших военных можно было куда-то посылать, чтобы они зарабатывали деньги в Сомали или Конго. Ведь большинство из них даже профессии никакой не имеют, особенно это касается добровольцев. Это мина замедленного действия для нашего общества», — резюмировал Владимир Быстряков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в центре Одессы бывший солдат ВСУ умолял прохожих помочь с работой. Раньше он служил в украинской армии, а теперь остался ни с чем. 

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