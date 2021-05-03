День траура по погибшим в ДТП детям на Ставрополье объявлен в Волгограде

Ставрополь, 3 мая. Власти в Волгоградской области приняли решение объявить день траура по юным спортсменам, которые насмерть разбились в автобусе на ставропольской трассе. Он пройдет 3 мая.

Автокатастрофа случилась на 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь 30 апреля. Столкнулись грузовик, легковушка и автобус, в котором перевозили детскую баскетбольную команду. В результате погибли пять человек, девять были доставлены в больницу.

Водитель легкового автомобиля, который стал участником ДТП, был задержан стражами порядка. Предположительно, именно он спровоцировал аварию своим решением пойти на обгон. Уголовное дело было возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщал ФАН.