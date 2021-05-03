Британцы высмеяли ВМС страны после трюка ВМФ РФ с перехватом авианосца Queen Elizabeth

Лондон, 3 мая. Британцам стало стыдно за Королевский военно-морской флот Великобритании после того, как его крупнейшее авианосное соединение было перехвачено российскими кораблями-разведчиками.

Как сообщает издание Daily Express, британская флотилия во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth была перехвачена российским флотом, чьи корабли подстерегли своих оппонентов у берегов Северной Шотландии. Реакцию британских пользователей на эту статью передает «ПолитРоссия».

Читатели оставили большое количество комментариев, где с большой долей иронии отреагировали на трюк ВМФ РФ с их авианосцем. Британцы высмеяли HMS Queen Elizabeth, отметив, что любые его секреты уже давно находятся в Википедии, поэтому шпионская деятельность русских не имеет большого смысла. Кроме этого, некоторым пользователям стало стыдно, что некогда сильнейшие ВМС в мире превратились в посмешище.

«Вместо того чтобы делать нас посмешищем для всего мира, мы должны спрятать авианосец где-нибудь во фьорде и сделать вид, что его не существует. Боже, как стыдно быть британцем», — пишет один из читателей.

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