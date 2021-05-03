Метод расчета прожиточного минимума в регионах России может измениться

Москва, 3 мая. Прожиточный минимум в регионах можно рассчитывать путем умножения всероссийского прожиточного минимума на коэффициент региональной дифференциации. Такую инициативу озвучил Минтруд.

Размер прожиточного минимума в субъектах РФ раньше устанавливался на основе потребительской корзины. Теперь он начнет определяться согласно величине федерального прожиточного минимума, сообщает РИА Новости.

«Единая шкала коэффициентов региональной дифференциации, которые отражают разницу в ценообразовании и природно-климатические условия территорий, устанавливается постановлением правительства», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ежегодный рост регионального прожиточного минимума будет обеспечиваться увеличением среднедушевого медианного дохода. Также закон допускает возможность пересмотра не реже одного раза в пятилетие соотношения федерального прожиточного минимума с медианным доходом. Это позволяет при корректировках социально-экономической обстановки обеспечивать дополнительный рост прожиточного минимума, отметили в ведомстве.

Повышение величины пособий по временной нетрудоспособности родителям детей до семи лет включительно потребует дополнительно свыше 4 млрд рублей, что следует из рассчетов Министерства труда РФ.