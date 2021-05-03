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Колумбия погрузилась в хаос из-за новых протестов против налоговой реформы

Весь мир
Колумбия погрузилась в хаос из-за новых протестов против налоговой реформы
Федеральное агентство новостей  / 

Колумбия в минувшую неделю массово протестовала против налоговой политики президента Ивана Дуке — погибли более 20 человек, сотни ранены, включая полицейских — Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о событиях в Колумбии, где власти умудрились собственными силами развязать уличную войну с протестующими.

Карта событий в Колумбии
Федеральное агентство новостей  / 

Провал налоговой политики

В начале апреля 2021 года правительство Дуке внесло на рассмотрение парламента страны «Закон об устойчивой солидарности». По новому закону, НДС поднимается до 19%, растут налоговые вычеты с зарплат выше 663 долларов США (минимальная зарплата в стране — 234 доллара в месяц), повышаются акцизы на бензин.

Правительство рассчитывало с помощью новых мер увеличить доходы в бюджет на 6,3 миллиарда долларов. Суммы платили бы в первую очередь обычные граждане, а не крупнейшие частные компании, на которые усиление налогового бремени никак не распространялось.

Новая налоговая реформа была предложена властями в тот момент, когда уровень бедности в стране вырос до 42,5%, а экономика Колумбии остается в глубоком кризисе — ВВП за прошлый год упал на 7%.

Колумбийские профсоюзы встретили такую инициативу в штыки и начали готовиться к общенациональной забастовке, которую назначили на 28 апреля. Их руководство заявляло, что они будут бастовать, даже если власти попробуют им это запретить.

Во вторник, 27 апреля президент Дуке публично заявил, что столичный суд запретил проводить акции протеста «в связи с эпидемиологической обстановкой» в Колумбии.

«В соответствии с постановлением Административного суда Кундинамарки от 27 апреля, национальное правительство информирует и сообщает о том, что содержится в третьем абзаце», — объявило в Twitter о запрете забастовки колумбийское МВД.

Однако это привело к противоположному результату — забастовку стали поддерживать еще больше людей, оппозиция в парламенте заявила, что запрет на митинги является антиконституционной мерой.

«Национальный комитет по безработице и входящие в него организации поддерживают призыв к национальной забастовке 28 апреля «за жизнь, мир, демократию и против налоговой реформы», — написал в Twitter один из организаторов забастовки.

Первый день протестов, 28 апреля

Наиболее серьезные беспорядки в первый день протестов происходили в городе Кали. Поначалу все шло мирно, протестующие начали собираться в 8 утра и продвигаться в центр города. Все изменилось в 10 утра. Полиция атаковала демонстрантов, началась потасовка, неизвестные стали поджигать машины.

«Несколько минут назад граждане мирно протестовали в районе Самеко в Кали, и тут нападение ESMAD (прим. Спецподразделение полиции)», — написал у себя в Twitter репортер Рубен Суньига.

Сразу же после начала беспорядков ультраправый экс-президент Колумбии Альваро Урибе начал писать у себя в Twitter посты с осуждением протестов и оправдывать применение силы полицией. Из-за этого он немедленно получил бан от социальной сети, которая пометила его пост, как «разжигающий насилие».

«Протест — это не вандализм. Кали сегодня утром»

К этому времени протесты из-за атак полиции фактически вышли из-под контроля. Демонстранты бросались на полицию, та применяла в ответ боевое оружие.

«Молодой человек в Кали умер после попадания пули, которую выпустил полицейский. События происходили в Мариано-Рамосе, к востоку от Кали. В первом видео молодой человек бьет полицейского, который едет на мотоцикле. Мужчина в форме поворачивается, направляет пистолет на молодого человека и стреляет как минимум дважды».

Неизвестные, присоединившиеся к демонстрантам, стали поджигать и грабить здания. Полиция, которая присутствовала при этом, оставалась безучастной к происходившему.

Из-за эскалации насилия глава Минобороны Колумбии Диего Молано распорядился направить в город несколько дополнительных спецподразделений полиции и армии. К концу недели их число было доведено до 4 тысяч человек.

«Столкнувшись с актами вандализма, происходящими в Кали, я дал указание отправить еще четыре подразделения ESMAD. Мы не потерпим насильственных действий нигде в стране. Вмешательство сил общественной безопасности осуществляется в соответствии с протоколами и гарантиями безопасности», — написал министр у себя в Twitter.

«В результате вандализма в Кали мы приняли решение усилить силы в этом городе с помощью 554 полицейских, 300 из ESMAD и 450 солдат, чтобы гарантировать безопасность граждан, общественных организаций и торговли».

Усиление не помогло. Вечером в городе были сожжены 14 автобусов и 18 автобусных станций, 50 автобусов были изувечены вандалами. Руководство общественного транспорта объявило о прекращении движения.

К концу 28 апреля ожесточенные беспорядки, начавшиеся в Кали, уже происходили во всех крупных городах страны. Правозащитная организация Defender la Libertad в своем бюллетене сообщала, что по всей Колумбии 49 человек были ранены, 73 — задержаны, а 10 представителей правозащитных организаций подверглись нападению со стороны полиции.

«Протесты начинаются в городе Богота. Мирная мобилизация атакована ESMAD и полицией».

«В 15:00 спецназ ESMAD выпустил десятки баллонов со слезоточивым газом, чтобы разогнать толпу возмущенных молодых людей».

Президент Дуке возложил ответственность за беспорядки на демонстрантов. Диего Молано пошел еще дальше — 1 мая он заявил, что в беспорядках участвовали радикалы из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) — то есть обвинил протестующих в связях с террористами. Мол, именно из-за них началось массовое насилие и полиция была вынуждена применять силу.

Однако 28 апреля в Twitter хакерский аккаунт Hacker Fiscalia выложил армейские документы, согласно которым военная разведка следила за организациями, которые участвовали в протестах. Согласно этим документам, армия и полиция собирались жестко реагировать на любые протесты.

Эскалация насилия, 29-30 апреля

Следующие два дня прошли относительно спокойно, хотя в некоторых городах продолжались столкновения протестующих с полицией. Численность участников протестов при этом непрерывно росла, постепенно распространившись на многие города Колумбии.

«Юг — невероятный!! Полюбуйтесь силой города Пасто», — писал местный житель в Twitter.

Однако в Кали полицейское насилие, наоборот, росло. Именно в Кали полиция решилась применять тяжелое вооружение — водяные пушки и бронетранспортеры. Что немедленно сказалось на количестве раненных — к 1 мая их число превысило 100 человек, многие были задержаны.

«Сообщается, что в данный момент полиция ведет беспорядочную стрельбу по населению, которое участвовало в демонстрации в районе Брисас-дель-Каука в Кали. Остановите это насилие сейчас, господа», — написала в Twitter правозащитная организация Temblores ONG 29 апреля.

«В Кали задействованы сотрудники полиции без документов в штатском, они стреляют в районах и на улицах в протестующих кварталы. Нет — бойне!», — написал в Twitter Диего Кансино, член муниципального совета Боготы.

Попытка правительства Дуке силой подавить протесты провалилась, получилось наоборот — население Колумбии озлобилось. А на горизонте уже было 1 мая, которое митингующие обещали «отпраздновать» не смотря ни на какие угрозы со стороны властей.

Побоище

Демонстрации 1 мая переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Полиция и военные применяли тяжелую технику, демонстранты и неизвестные лица поджигали автобусы, полицейские автомашины, грабили магазины и нападали на полицию. В результате массового насилия было убито не менее 20 человек, ранено 330 человек, включая десятки полицейских, 249 человек были задержаны. Некоторые из них потом исчезли и сейчас числятся пропавшими без вести.

Тем не менее поначалу все шло мирно, даже в Кали, который стал эпицентром насилия в стране.

«Подавляющее большинство мирно выходит на митинги и говорит «нет» грабежу. Нет — насилию», — написал у себя в Twitter мэр Кали Хорхе Оспина.

Однако уже спустя пару часов началась стрельба и потасовки с полицией.

«Они снова стреляют по точкам сосредоточения, полиция Кали атакует. Залили кровью нашу мобилизацию 1 мая».

«Восемь человек погибли, еще шесть смертей не подтверждены. Женщина подверглась сексуальному насилию со стороны агента ESMAD. 84 арестованы. Трое пропавших без вести. 28 человек ранены, многие из них тяжело и с огнестрельными ранениями».

Эскалация насилия происходила и в других городах. В Медельине, втором по величине городе страны, мирная демонстрация в 25 тысяч человек закончилась столкновениями с полицией.

В некоторых городах, таких как Пасто, армия и полиция старались не допустить массовых акций, выведя на улицы тяжелую технику.

«Это ситуация на данный момент в Пасто. Они не допускают демонстраций населения против правительства. Общественность возлагает ответственность за насилие, жертвами которого они могут стать со стороны вооруженных сил, на правительство Колумбии».

В Боготе эскалация насилия привела к тому, что уже вечером горели автобусы, а неизвестные грабили магазины. Полиция не могла этому помешать.

По итогу дня президент Колумбии выступил с заявлением, в котором рассказал, что его правительство начинает срочно перебрасывать войска и спецподразделения полиции в города, где произошли наиболее серьезные столкновения демонстрантов и сил общественной безопасности.

Однако мэры трех наиболее крупных городов — Боготы, Медельина и Кали — отказались принимать у себя дополнительные контингенты полицейских сил, заявив, что им не нужна милитаризация, которая приводит только к усилению насилия.

«В Боготе мирная мобилизация была значительной и активной. Некоторые отдельные акты вандализма вынудили полицию вмешаться. Несмотря на трудности дня, наши полиция держит ситуацию под контролем. Никакой милитаризации не требуется, и я ее не просила», — написала у себя в Twitter мэр Боготы Клаудия Лопес.

Тем не менее дополнительный контингент был переброшен в эти и другие города.

Протесты продолжаются

Милитаризация городов нисколько не ослабила протесты — 2 мая они продолжались с тем же размахом, что и днем раньше. Столкновения с полицией идут по всей стране.

В Боготе — массовые демонстрации и столкновения с полицией.

В Букараманге, оплоте Дуке — массовые протесты.

В Пасто — демонстрации и столкновения с полицией.

Общий итог протестов к концу недели подвела правозащитная организация Defender la Libertad — 21 человек убит, 503 были задержаны, 42 представителя правозащитных организаций были атакованы полицией и военными, 10 случаев сексуального насилия по отношению к протестующим, 208 раненых, 18 потеряли один глаз или оба.

Оппозиция настаивает на том, чтобы президент прекратил эскалацию насилия и отозвал силовые подразделения. Сам Дуке уже готов пересмотреть часть предложений в рамках налогового маневра — не поднимать НДС и акцизы на бензин.

Однако в ситуации, когда были убиты десятки и ранены сотни людей, протестующие не удовлетворились такими уступками и все-таки дожали президента. Вечером 2 мая он объявил о том, что отзывает поддержанный им проект налоговой реформы. Вместо него Дуке внесет новый, срок пока не известен.

Так же неизвестно, удовлетворятся ли этими уступками протестующие. С другой стороны, ещё несколько месяцев такого управления страной — и Дуке рискует распрощаться с будущим президентским сроком. И оказаться в итоге на скамье подсудимых по обвинениям в нарушении прав человека, как его ментор Альваро Урибе.

пиночет печет печенье
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