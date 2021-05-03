Колумбия погрузилась в хаос из-за новых протестов против налоговой реформы

Колумбия в минувшую неделю массово протестовала против налоговой политики президента Ивана Дуке — погибли более 20 человек, сотни ранены, включая полицейских — Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о событиях в Колумбии, где власти умудрились собственными силами развязать уличную войну с протестующими.

Федеральное агентство новостей /

Провал налоговой политики

В начале апреля 2021 года правительство Дуке внесло на рассмотрение парламента страны «Закон об устойчивой солидарности». По новому закону, НДС поднимается до 19%, растут налоговые вычеты с зарплат выше 663 долларов США (минимальная зарплата в стране — 234 доллара в месяц), повышаются акцизы на бензин.

Правительство рассчитывало с помощью новых мер увеличить доходы в бюджет на 6,3 миллиарда долларов. Суммы платили бы в первую очередь обычные граждане, а не крупнейшие частные компании, на которые усиление налогового бремени никак не распространялось.

Новая налоговая реформа была предложена властями в тот момент, когда уровень бедности в стране вырос до 42,5%, а экономика Колумбии остается в глубоком кризисе — ВВП за прошлый год упал на 7%.

Колумбийские профсоюзы встретили такую инициативу в штыки и начали готовиться к общенациональной забастовке, которую назначили на 28 апреля. Их руководство заявляло, что они будут бастовать, даже если власти попробуют им это запретить.

Во вторник, 27 апреля президент Дуке публично заявил, что столичный суд запретил проводить акции протеста «в связи с эпидемиологической обстановкой» в Колумбии.

«В соответствии с постановлением Административного суда Кундинамарки от 27 апреля, национальное правительство информирует и сообщает о том, что содержится в третьем абзаце», — объявило в Twitter о запрете забастовки колумбийское МВД.

En cumplimiento del auto del 27 de abril proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el Gobierno Nacional informa y comunica lo contenido en el numeral tercero. @infopresidencia @MinInterior @DanielPalam @mindefensa @Diego_Molano @PoliciaColombia pic.twitter.com/9fD4S8IM0s — MinInterior Colombia (@MinInterior) April 28, 2021

Однако это привело к противоположному результату — забастовку стали поддерживать еще больше людей, оппозиция в парламенте заявила, что запрет на митинги является антиконституционной мерой.

«Национальный комитет по безработице и входящие в него организации поддерживают призыв к национальной забастовке 28 апреля «за жизнь, мир, демократию и против налоговой реформы», — написал в Twitter один из организаторов забастовки.

#CGTInforma



El Comité Nacional de Paro y las organizaciones que lo integran no han sido vinculadas,mantiene la convocatoria para el paro nacional del 28 de abril “por vida, paz, democracia y contra la reforma tributaria”. #ParoNacional28A pic.twitter.com/OvEGkjGnzM — CGT COLOMBIA (@CGTCol) April 28, 2021

Первый день протестов, 28 апреля

Наиболее серьезные беспорядки в первый день протестов происходили в городе Кали. Поначалу все шло мирно, протестующие начали собираться в 8 утра и продвигаться в центр города. Все изменилось в 10 утра. Полиция атаковала демонстрантов, началась потасовка, неизвестные стали поджигать машины.

«Несколько минут назад граждане мирно протестовали в районе Самеко в Кали, и тут нападение ESMAD (прим. Спецподразделение полиции)», — написал у себя в Twitter репортер Рубен Суньига.

Los ciudadanos de manera pacífica protestaban hace algunos minutos en el sector de Sameco en Cali y así responde el Esmad. #ParoNacional #ParoNacional28A #ULTIMAHORA pic.twitter.com/vHSnHZZvLX — Rubén D. Zúñiga (@Ruben723) April 28, 2021

Сразу же после начала беспорядков ультраправый экс-президент Колумбии Альваро Урибе начал писать у себя в Twitter посты с осуждением протестов и оправдывать применение силы полицией. Из-за этого он немедленно получил бан от социальной сети, которая пометила его пост, как «разжигающий насилие».

«Протест — это не вандализм. Кали сегодня утром»

La protesta no es vandalismo, Cali esta mañana pic.twitter.com/RMPWp6PL5Y — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 28, 2021

La protesta en Cali pic.twitter.com/Oejsu97xTC — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 28, 2021

К этому времени протесты из-за атак полиции фактически вышли из-под контроля. Демонстранты бросались на полицию, та применяла в ответ боевое оружие.

«Молодой человек в Кали умер после попадания пули, которую выпустил полицейский. События происходили в Мариано-Рамосе, к востоку от Кали. В первом видео молодой человек бьет полицейского, который едет на мотоцикле. Мужчина в форме поворачивается, направляет пистолет на молодого человека и стреляет как минимум дважды».

#PrimiciaCuestiónPública



Este segundo video es prueba reina. En él se ve al joven correr para huir de los disparos. También se ve al uniformado bajar de su moto y disparar conta el joven que, cuando recibe el impacto de bala, pierde su gorra y cae herido de muerte. ???????? pic.twitter.com/fN6nwoUUd4 — Cuestión Pública (@cuestion_p) April 29, 2021

Неизвестные, присоединившиеся к демонстрантам, стали поджигать и грабить здания. Полиция, которая присутствовала при этом, оставалась безучастной к происходившему.

#Video Atacan una sede de banco en Cali, ubicada sobre la calle 5.#ParoNacional28A pic.twitter.com/6Nteq0kdvc — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 28, 2021

Из-за эскалации насилия глава Минобороны Колумбии Диего Молано распорядился направить в город несколько дополнительных спецподразделений полиции и армии. К концу недели их число было доведено до 4 тысяч человек.

«Столкнувшись с актами вандализма, происходящими в Кали, я дал указание отправить еще четыре подразделения ESMAD. Мы не потерпим насильственных действий нигде в стране. Вмешательство сил общественной безопасности осуществляется в соответствии с протоколами и гарантиями безопасности», — написал министр у себя в Twitter.

Ante hechos de vandalismo presentados en #Cali, di instrucción de enviar 4 unidades más del ESMAD. No vamos a tolerar actos violentos en ningún punto del país. La intervención de la #FuerzaPública se hace bajo los protocolos y garantizando la seguridad. pic.twitter.com/NOsfdaBeQi — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) April 28, 2021

«В результате вандализма в Кали мы приняли решение усилить силы в этом городе с помощью 554 полицейских, 300 из ESMAD и 450 солдат, чтобы гарантировать безопасность граждан, общественных организаций и торговли».

A raíz de los actos vandálicos en Cali, hemos tomado la decisión de reforzar el pie de fuerza en esa ciudad con 554 hombres de @PoliciaColombia, 300 del ESMAD y 450 soldados del @COL_EJERCITO, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, las entidades públicas y el comercio. pic.twitter.com/ul4XIQZeKO — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) April 28, 2021

Усиление не помогло. Вечером в городе были сожжены 14 автобусов и 18 автобусных станций, 50 автобусов были изувечены вандалами. Руководство общественного транспорта объявило о прекращении движения.

К концу 28 апреля ожесточенные беспорядки, начавшиеся в Кали, уже происходили во всех крупных городах страны. Правозащитная организация Defender la Libertad в своем бюллетене сообщала, что по всей Колумбии 49 человек были ранены, 73 — задержаны, а 10 представителей правозащитных организаций подверглись нападению со стороны полиции.

«Протесты начинаются в городе Богота. Мирная мобилизация атакована ESMAD и полицией».

#ULTIMAHORA ????????: Inician movilizaciones en la ciudad de #Bogotá, Movilizacion pacifica es agredida por el ESMAD y la fuerza publica.



Esto sucede ahora en la localidad de Fontibon pic.twitter.com/XqYyAi23ya — Anonymous ???? T. Colombia ???? (@AnonNews_Col) April 28, 2021

«В 15:00 спецназ ESMAD выпустил десятки баллонов со слезоточивым газом, чтобы разогнать толпу возмущенных молодых людей».

#ULTIMAHORA a las 3 pm, en la Séptima con Jiménez, el ESMAD dispara decenas de bombas lacrimógenas, para dispersar una multitud de jóvenes indignados. ¡COBARDES¡ #ParoNacional28A pic.twitter.com/WdT6vt8meW — Jose Cuesta Novoa (@jcuestanovoa) April 28, 2021

Президент Дуке возложил ответственность за беспорядки на демонстрантов. Диего Молано пошел еще дальше — 1 мая он заявил, что в беспорядках участвовали радикалы из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) — то есть обвинил протестующих в связях с террористами. Мол, именно из-за них началось массовое насилие и полиция была вынуждена применять силу.

Однако 28 апреля в Twitter хакерский аккаунт Hacker Fiscalia выложил армейские документы, согласно которым военная разведка следила за организациями, которые участвовали в протестах. Согласно этим документам, армия и полиция собирались жестко реагировать на любые протесты.

Эскалация насилия, 29-30 апреля

Следующие два дня прошли относительно спокойно, хотя в некоторых городах продолжались столкновения протестующих с полицией. Численность участников протестов при этом непрерывно росла, постепенно распространившись на многие города Колумбии.

«Юг — невероятный!! Полюбуйтесь силой города Пасто», — писал местный житель в Twitter.

Однако в Кали полицейское насилие, наоборот, росло. Именно в Кали полиция решилась применять тяжелое вооружение — водяные пушки и бронетранспортеры. Что немедленно сказалось на количестве раненных — к 1 мая их число превысило 100 человек, многие были задержаны.

«Сообщается, что в данный момент полиция ведет беспорядочную стрельбу по населению, которое участвовало в демонстрации в районе Брисас-дель-Каука в Кали. Остановите это насилие сейчас, господа», — написала в Twitter правозащитная организация Temblores ONG 29 апреля.

«В Кали задействованы сотрудники полиции без документов в штатском, они стреляют в районах и на улицах в протестующих кварталы. Нет — бойне!», — написал в Twitter Диего Кансино, член муниципального совета Боготы.

En Cali miembros de la policía sin identificación y de civil están desatados disparando en los barrios y avenidas contra los manifestantes. ¡No puede haber otra masacre! #ParoNacional29A pic.twitter.com/618d20oBwW — Diego Cancino - Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) April 30, 2021

Попытка правительства Дуке силой подавить протесты провалилась, получилось наоборот — население Колумбии озлобилось. А на горизонте уже было 1 мая, которое митингующие обещали «отпраздновать» не смотря ни на какие угрозы со стороны властей.

Побоище

Демонстрации 1 мая переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Полиция и военные применяли тяжелую технику, демонстранты и неизвестные лица поджигали автобусы, полицейские автомашины, грабили магазины и нападали на полицию. В результате массового насилия было убито не менее 20 человек, ранено 330 человек, включая десятки полицейских, 249 человек были задержаны. Некоторые из них потом исчезли и сейчас числятся пропавшими без вести.

Тем не менее поначалу все шло мирно, даже в Кали, который стал эпицентром насилия в стране.

«Подавляющее большинство мирно выходит на митинги и говорит «нет» грабежу. Нет — насилию», — написал у себя в Twitter мэр Кали Хорхе Оспина.

Las grandes mayorias se movilizan en paz, y dicen no al saqueo. No a la violencia #CaliDiceSiaLaVida pic.twitter.com/hUkXLrbMNn — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) May 1, 2021

Однако уже спустя пару часов началась стрельба и потасовки с полицией.

«Они снова стреляют по точкам сосредоточения, полиция Кали атакует. Залили кровью нашу мобилизацию 1 мая».

De nuevo estan disparando en los puntos de concentración arremetidos por la @PoliciaCali.



Bañaron de sangre nuestra movilización del 1o de mayo.



A Cali se la tomó el uribismo. @SeguridadCali @JorgeIvanOspina @mindefensa @IvanDuque @ONUHumanRights pic.twitter.com/NvthCClr1z — Ana Erazo (@AnaErazoR) May 2, 2021

«Восемь человек погибли, еще шесть смертей не подтверждены. Женщина подверглась сексуальному насилию со стороны агента ESMAD. 84 арестованы. Трое пропавших без вести. 28 человек ранены, многие из них тяжело и с огнестрельными ранениями».

#CaliResiste✊????| Ocho personas muertas y seis más sin confirmar. Una mujer abusada sexualmente por un agente del Esmad.

84 detenidas. Tres personas desaparecidas. 28 personas heridas, muchas de ellas de gravedad y con impactos de armas de fuego



????: https://t.co/hX3AnwQpA1 pic.twitter.com/0xex0kw6JA — Colombia Informa (@Col_Informa) May 1, 2021

Эскалация насилия происходила и в других городах. В Медельине, втором по величине городе страны, мирная демонстрация в 25 тысяч человек закончилась столкновениями с полицией.

Calle 68 cra 48 Avenida More están prendiendo una camioneta de la policía | @PoliciaMedellin pic.twitter.com/Z4krjHtXmb — Guardianes Antioquia (@Guardianes_Ant) May 1, 2021

В некоторых городах, таких как Пасто, армия и полиция старались не допустить массовых акций, выведя на улицы тяжелую технику.

«Это ситуация на данный момент в Пасто. Они не допускают демонстраций населения против правительства. Общественность возлагает ответственность за насилие, жертвами которого они могут стать со стороны вооруженных сил, на правительство Колумбии».

#URGENTE????| Este es el panorama en estos momentos en Pasto. No dejan que la población se manifieste en contra del gobierno. Ciudadanía responsabiliza al gobierno colombiano de la violencia de la que puedan ser víctimas por parte de las fuerzas militares. #ParoNacional30A pic.twitter.com/rCCi4SHK1K — Colombia Informa (@Col_Informa) April 30, 2021

В Боготе эскалация насилия привела к тому, что уже вечером горели автобусы, а неизвестные грабили магазины. Полиция не могла этому помешать.

TransMilenio confirmó que esta tarde se reportó un incendio de un bus SITP en la carrera 68 con calle 3 y rechazó los actos vandálicos que “perjudican y ponen en riesgo la vida de usuarios” #VocesySonidos pic.twitter.com/pfjDjNiYG7 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 2, 2021

По итогу дня президент Колумбии выступил с заявлением, в котором рассказал, что его правительство начинает срочно перебрасывать войска и спецподразделения полиции в города, где произошли наиболее серьезные столкновения демонстрантов и сил общественной безопасности.

Однако мэры трех наиболее крупных городов — Боготы, Медельина и Кали — отказались принимать у себя дополнительные контингенты полицейских сил, заявив, что им не нужна милитаризация, которая приводит только к усилению насилия.

«В Боготе мирная мобилизация была значительной и активной. Некоторые отдельные акты вандализма вынудили полицию вмешаться. Несмотря на трудности дня, наши полиция держит ситуацию под контролем. Никакой милитаризации не требуется, и я ее не просила», — написала у себя в Twitter мэр Боготы Клаудия Лопес.

La movilización pacífica fue mayoritaria y vibrante en Bogotá. Algunos actos vandálicos aislados obligaron la intervención policial.



Pese a las dificultades del día, nuestra @policiabogota tiene la situación bajo control. No se requiere, ni he solicitado, ninguna militarización. pic.twitter.com/wqd1zL6prj — Claudia López ???? (@ClaudiaLopez) May 2, 2021

Тем не менее дополнительный контингент был переброшен в эти и другие города.

Протесты продолжаются

Милитаризация городов нисколько не ослабила протесты — 2 мая они продолжались с тем же размахом, что и днем раньше. Столкновения с полицией идут по всей стране.

В Боготе — массовые демонстрации и столкновения с полицией.

Por la Av 68 con Av Americas cerca a Canal RCN están quemando llantas. Me imagino que es por el descontento de la manipulación de la información pic.twitter.com/1qwlCOxiNG — Johan Mayorga (@johannet73) May 1, 2021

В Букараманге, оплоте Дуке — массовые протесты.

Noo, si están marchando en Bucaramanga, bastión del uribismo, es que esto empezó a tener unas proporciones diferentes... pic.twitter.com/WXhvM9lN4i — Suárez (@SandSuarez) May 1, 2021

В Пасто — демонстрации и столкновения с полицией.

Si usted no es de Pasto y no entiende el motivo por el cual los pastusos celebran la caída de la estatua de Antonio Nariño cállese, ya va a saber más usted que no es allá y de seguro ni ha ido que sus mismos habitantes. FELICIDADES A USTEDES POR ESO!!!



pic.twitter.com/SwoIictFtb — V ???????? 3M (@bangtanisIove) May 1, 2021

Общий итог протестов к концу недели подвела правозащитная организация Defender la Libertad — 21 человек убит, 503 были задержаны, 42 представителя правозащитных организаций были атакованы полицией и военными, 10 случаев сексуального насилия по отношению к протестующим, 208 раненых, 18 потеряли один глаз или оба.

#ColombiaEnAlertaRoja Desde las organizaciones que participamos de La Campaña Defender la Libertad: un asunto de todas @DefenderLiberta hemos consolidado la siguiente información de agresiones a la protesta social durante estos días de paro. #ParoNacional2M #ElParoNOPara ⬇️ pic.twitter.com/6UTtAHztSa — Campaña Defender la libertad (@DefenderLiberta) May 2, 2021

Оппозиция настаивает на том, чтобы президент прекратил эскалацию насилия и отозвал силовые подразделения. Сам Дуке уже готов пересмотреть часть предложений в рамках налогового маневра — не поднимать НДС и акцизы на бензин.

Однако в ситуации, когда были убиты десятки и ранены сотни людей, протестующие не удовлетворились такими уступками и все-таки дожали президента. Вечером 2 мая он объявил о том, что отзывает поддержанный им проект налоговой реформы. Вместо него Дуке внесет новый, срок пока не известен.

He solicitado al Congreso el retiro del proyecto presentado por @MinHacienda, y tramitar, de manera urgente, una nueva iniciativa fruto de consensos, y con la cual evitemos incertidumbre financiera. La verdadera discusión es poder garantizar continuidad de programas sociales. 1/2 pic.twitter.com/kaxzjESqCo — Iván Duque ???????? (@IvanDuque) May 2, 2021

Так же неизвестно, удовлетворятся ли этими уступками протестующие. С другой стороны, ещё несколько месяцев такого управления страной — и Дуке рискует распрощаться с будущим президентским сроком. И оказаться в итоге на скамье подсудимых по обвинениям в нарушении прав человека, как его ментор Альваро Урибе.