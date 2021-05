Колумбия погрузилась в хаос из-за новых протестов против налоговой реформы

Колумбия в минувшую неделю массово протестовала против налоговой политики президента Ивана Дуке — погибли более 20 человек, сотни ранены, включая полицейских — Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о событиях в Колумбии, где власти умудрились собственными силами развязать уличную войну с протестующими.

Федеральное агентство новостей /

В начале апреля 2021 года правительство Дуке внесло на рассмотрение парламента страны «Закон об устойчивой солидарности». По новому закону, НДС поднимается до 19%, растут налоговые вычеты с зарплат выше 663 долларов США (минимальная зарплата в стране — 234 доллара в месяц), повышаются акцизы на бензин.

Правительство рассчитывало с помощью новых мер увеличить доходы в бюджет на 6,3 миллиарда долларов. Суммы платили бы в первую очередь обычные граждане, а не крупнейшие частные компании, на которые усиление налогового бремени никак не распространялось.

Новая налоговая реформа была предложена властями в тот момент, когда уровень бедности в стране вырос до 42,5%, а экономика Колумбии остается в глубоком кризисе — ВВП за прошлый год упал на 7%.

Колумбийские профсоюзы встретили такую инициативу в штыки и начали готовиться к общенациональной забастовке, которую назначили на 28 апреля. Их руководство заявляло, что они будут бастовать, даже если власти попробуют им это запретить.

Во вторник, 27 апреля президент Дуке публично заявил, что столичный суд запретил проводить акции протеста «в связи с эпидемиологической обстановкой» в Колумбии.

Однако это привело к противоположному результату — забастовку стали поддерживать еще больше людей, оппозиция в парламенте заявила, что запрет на митинги является антиконституционной мерой.

#CGTInforma El Comité Nacional de Paro y las organizaciones que lo integran no han sido vinculadas,mantiene la convocatoria para el paro nacional del 28 de abril “por vida, paz, democracia y contra la reforma tributaria”. #ParoNacional28A pic.twitter.com/OvEGkjGnzM

Наиболее серьезные беспорядки в первый день протестов происходили в городе Кали. Поначалу все шло мирно, протестующие начали собираться в 8 утра и продвигаться в центр города. Все изменилось в 10 утра. Полиция атаковала демонстрантов, началась потасовка, неизвестные стали поджигать машины.

Сразу же после начала беспорядков ультраправый экс-президент Колумбии Альваро Урибе начал писать у себя в Twitter посты с осуждением протестов и оправдывать применение силы полицией. Из-за этого он немедленно получил бан от социальной сети, которая пометила его пост, как «разжигающий насилие».

La protesta no es vandalismo, Cali esta mañana pic.twitter.com/RMPWp6PL5Y

К этому времени протесты из-за атак полиции фактически вышли из-под контроля. Демонстранты бросались на полицию, та применяла в ответ боевое оружие.

Неизвестные, присоединившиеся к демонстрантам, стали поджигать и грабить здания. Полиция, которая присутствовала при этом, оставалась безучастной к происходившему.

Из-за эскалации насилия глава Минобороны Колумбии Диего Молано распорядился направить в город несколько дополнительных спецподразделений полиции и армии. К концу недели их число было доведено до 4 тысяч человек.

Ante hechos de vandalismo presentados en #Cali , di instrucción de enviar 4 unidades más del ESMAD. No vamos a tolerar actos violentos en ningún punto del país. La intervención de la #FuerzaPública se hace bajo los protocolos y garantizando la seguridad. pic.twitter.com/NOsfdaBeQi

Усиление не помогло. Вечером в городе были сожжены 14 автобусов и 18 автобусных станций, 50 автобусов были изувечены вандалами. Руководство общественного транспорта объявило о прекращении движения.

К концу 28 апреля ожесточенные беспорядки, начавшиеся в Кали, уже происходили во всех крупных городах страны. Правозащитная организация Defender la Libertad в своем бюллетене сообщала, что по всей Колумбии 49 человек были ранены, 73 — задержаны, а 10 представителей правозащитных организаций подверглись нападению со стороны полиции.

Президент Дуке возложил ответственность за беспорядки на демонстрантов. Диего Молано пошел еще дальше — 1 мая он заявил, что в беспорядках участвовали радикалы из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) — то есть обвинил протестующих в связях с террористами. Мол, именно из-за них началось массовое насилие и полиция была вынуждена применять силу.

Однако 28 апреля в Twitter хакерский аккаунт Hacker Fiscalia выложил армейские документы, согласно которым военная разведка следила за организациями, которые участвовали в протестах. Согласно этим документам, армия и полиция собирались жестко реагировать на любые протесты.

Следующие два дня прошли относительно спокойно, хотя в некоторых городах продолжались столкновения протестующих с полицией. Численность участников протестов при этом непрерывно росла, постепенно распространившись на многие города Колумбии.

Однако в Кали полицейское насилие, наоборот, росло. Именно в Кали полиция решилась применять тяжелое вооружение — водяные пушки и бронетранспортеры. Что немедленно сказалось на количестве раненных — к 1 мая их число превысило 100 человек, многие были задержаны.

Попытка правительства Дуке силой подавить протесты провалилась, получилось наоборот — население Колумбии озлобилось. А на горизонте уже было 1 мая, которое митингующие обещали «отпраздновать» не смотря ни на какие угрозы со стороны властей.

Демонстрации 1 мая переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Полиция и военные применяли тяжелую технику, демонстранты и неизвестные лица поджигали автобусы, полицейские автомашины, грабили магазины и нападали на полицию. В результате массового насилия было убито не менее 20 человек, ранено 330 человек, включая десятки полицейских, 249 человек были задержаны. Некоторые из них потом исчезли и сейчас числятся пропавшими без вести.

Тем не менее поначалу все шло мирно, даже в Кали, который стал эпицентром насилия в стране.

Las grandes mayorias se movilizan en paz, y dicen no al saqueo. No a la violencia #CaliDiceSiaLaVida pic.twitter.com/hUkXLrbMNn

Однако уже спустя пару часов началась стрельба и потасовки с полицией.

Эскалация насилия происходила и в других городах. В Медельине, втором по величине городе страны, мирная демонстрация в 25 тысяч человек закончилась столкновениями с полицией.

Calle 68 cra 48 Avenida More están prendiendo una camioneta de la policía | @PoliciaMedellin pic.twitter.com/Z4krjHtXmb

В некоторых городах, таких как Пасто, армия и полиция старались не допустить массовых акций, выведя на улицы тяжелую технику.

#URGENTE ????| Este es el panorama en estos momentos en Pasto. No dejan que la población se manifieste en contra del gobierno. Ciudadanía responsabiliza al gobierno colombiano de la violencia de la que puedan ser víctimas por parte de las fuerzas militares. #ParoNacional30A pic.twitter.com/rCCi4SHK1K

В Боготе эскалация насилия привела к тому, что уже вечером горели автобусы, а неизвестные грабили магазины. Полиция не могла этому помешать.

По итогу дня президент Колумбии выступил с заявлением, в котором рассказал, что его правительство начинает срочно перебрасывать войска и спецподразделения полиции в города, где произошли наиболее серьезные столкновения демонстрантов и сил общественной безопасности.

Однако мэры трех наиболее крупных городов — Боготы, Медельина и Кали — отказались принимать у себя дополнительные контингенты полицейских сил, заявив, что им не нужна милитаризация, которая приводит только к усилению насилия.

La movilización pacífica fue mayoritaria y vibrante en Bogotá. Algunos actos vandálicos aislados obligaron la intervención policial. Pese a las dificultades del día, nuestra @policiabogota tiene la situación bajo control. No se requiere, ni he solicitado, ninguna militarización. pic.twitter.com/wqd1zL6prj

Тем не менее дополнительный контингент был переброшен в эти и другие города.

Милитаризация городов нисколько не ослабила протесты — 2 мая они продолжались с тем же размахом, что и днем раньше. Столкновения с полицией идут по всей стране.

В Боготе — массовые демонстрации и столкновения с полицией.

Por la Av 68 con Av Americas cerca a Canal RCN están quemando llantas. Me imagino que es por el descontento de la manipulación de la información pic.twitter.com/1qwlCOxiNG

В Букараманге, оплоте Дуке — массовые протесты.

В Пасто — демонстрации и столкновения с полицией.

Si usted no es de Pasto y no entiende el motivo por el cual los pastusos celebran la caída de la estatua de Antonio Nariño cállese, ya va a saber más usted que no es allá y de seguro ni ha ido que sus mismos habitantes. FELICIDADES A USTEDES POR ESO!!!



pic.twitter.com/SwoIictFtb