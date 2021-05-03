Россиянам рассказали об особенностях отдыха в Крыму

Симферополь, 3 мая. Отдых в любом месте предполагает изучение информации об обстановке в регионе. Турагенты рассказали, на что нужно обратить внимание при планировании отдыха в Крыму.

Планирующим отдых в Крыму следует быть осторожными при бронировании жилья, сообщает «Московский комсомолец». Существует риск столкнуться с аферистами, которые пропадут после получения предоплаты. Также встречаются случаи, когда путешественники бронируют номера, которых попросту не существует.

Жилье в частном секторе следует бронировать на сайтах, требующих верификацию пользователя, отметила турагент Анна Пенкина. На полуострове можно столкнуться и с автомобильными ворами, которые крадут деньги и ценные вещи из машин. Кроме этого, отмечались случаи повышенного загрязнения морской воды.

Ранее Роспотребнадзор прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в Крыму. Уровень заболеваемости коронавирусом в регионе вернулся к показателям осени 2020 года, на данный момент обстановка нестабильна.