Аналитик Емельянов оценил перспективы рубля в мае

Москва, 3 мая. Эксперт Валерий Емельянов проанализировал динамику курса рубля и спрогнозировал положение валюты на рынке в течение месяца.

Национальная российская валюта, как правило, немного ослабевает в мае, как и некоторые другие активы, однако в 2021 году эксперты прогнозируют другое развитие событий, пишет РИА Новости.

Позиции рубля в мае могут продолжить укрепляться, несмотря на традиционное падение показателей в текущем месяце. К такому выводу пришел аналитик Валерий Емельянов из «Фридом финанс». Специалист указал на закономерность, согласно которой в период отпусков с мая по октябрь рисковые активы, вроде бумаг «развивающихся рынков», начинают приносить меньше дохода. По этой причине многие инвесторы покидают акции и облигации, что сказывается на курсе рубля.

Сейчас фондовый российский рынок перепродан в связи с санкциями, он находится на пути восстановления к прежнему состоянию. Емельянов полагает, что это приведет к продолжению роста рубля в мае.

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов ранее проанализировал экономический эффект от введения длинных майских выходных. Он поделился своим мнением о том, как инициатива скажется на положении национальной валюты.