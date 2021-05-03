В МИД РФ обвинили США в провоцировании гонки вооружений

Москва, 3 мая. Наращивание потенциала противоракетной обороны со стороны Вашингтона провоцирует гонку вооружений, говорится в заявлении МИД РФ.

Речь идет в том числе и о планах Соединенных Штатов выделить 18 миллиардов долларов на оборонную сферу. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, развитие Вашингтоном системы ПРО уже привело к серьезным последствиям.

«Российские представители неоднократно на различных уровнях обращали внимание американской стороны на опасности, связанные с ничем не ограниченным развитием системы глобальной ПРО США. Однако наши аргументы американцы не воспринимают», — сказала российский дипломат.

Захарова подчеркнула, что вместе с этим в Вашингтоне отрицают возможность введения ограничений на свою противоракетную деятельность и наращивают ее сознательно.

По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, новая американская программа противоракетной обороны на самом деле направлена против стратегических сил РФ.