Киев, 3 мая. Украина жаждет западного комфорта и социальных гарантий, а также соответствующего уровня жизни и бытового благополучия. Об этом рассказал журналист Павел Казарин.

Украинский журналист подтвердил, что его сограждане жаждут жизни, как на Западе, но не готовы за это платить. По его словам, мечта о западном благополучии строится на вере в чудо. Никто не знает, готовы ли украинцы платить за это налогами и ответственностью, законопослушностью и солидарностью, рассуждает Казарин.

Журналист перечислил несколько черт, которые характеризуют граждан Незалежной. Украинцы в спорах сражаются не за правду, а за собственный нимб. Они легко объединяются против чего-то и почти никогда — за, констатировал эксперт.

Украинские националисты 2 мая провели в Одессе марш по случаю годовщины трагедии в Доме профсоюзов. В 2014 году 48 человек погибли по вине радикалов.