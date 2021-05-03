ФАН публикует фото с места крушения мотодельтаплана под Пермью

Пермь, 3 мая. Мотодельтаплан рухнул в Чусовском городском округе, два человека пострадали. Федеральное агентство новостей публикует фото с места ЧП.

По данным источника ФАН, среди пострадавших — пилот летательного аппарата и пассажир. Информации о характере травм, полученных после падения, пока не поступало. Причины случившегося не установлены. Следственные органы инициировали проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Федеральное агентство новостей /

Еще один мотодельтаплан потерпел крушение в Уральском федеральном округе, сообщал ФАН. Тогда погиб один человек, пилот летательного аппарата. Причиной инцидента могло стать нарушение правил эксплуатации и безопасности полета.