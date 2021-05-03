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Шоу-бизнес
Переодевшийся в Дэдпула Артем Дзюба показал округлившийся живот жены
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Переодевшийся в Дэдпула Артем Дзюба показал округлившийся живот жены

Шоу-бизнес
Переодевшийся в Дэдпула Артем Дзюба показал округлившийся живот жены
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Санкт-Петербург, 3 мая. Капитан «Зенита» Артем Дзюба показал беременную жену в кадре во время награждения после победы его команды в Российской премьер-лиге.

Слухи о скором пополнении в семье спортсмена появились еще несколько недель назад. Однако пара не комментировала эту информацию, но вчера они решили сделать исключение. Во время награждения «Зенита» на поле появилась супруга Дзюбы Кристина. Видео появилось в официальном Instagram-аккаунте спортсмена.

Футболист вышел на поле в черно-красном костюме супергероя вселенной Marvel Дэдпула и надел чемпионскую медаль на своего сына. Следом рядом с ним появилась супруга, которая уже не может скрывать сильно округлившийся живот.

«Мы — чемпионы. Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал», — подписал видео футболист.

Теперь капитана «Зенита» поздравляют не только с третьим подряд чемпионством, но и со скорым статусом многодетного отца. Поклонники надеются, что третьим ребенком пары станет девочка.

Петербургский «Зенит» 2 мая в рамках 28-го тура РПЛ со счетом 6:1 обыграл московский «Локомотив». Таким образом, команда из Северной столицы досрочно выиграла турнир.

Зенит дзюба дэдпул
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