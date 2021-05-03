Подразделения ВДВ России провели тренировку к параду Победы под Тулой

Тула, 3 мая. Воинские части Тульского соединения ВДВ провели масштабную тренировку к параду Победы на аэродроме Клоково.

В сообщении отмечается, что маневры проходили под руководством начальника гарнизона гвардии полковника Евгения Тонких. По его словам, парадные расчеты соединения продемонстрировали высокий уровень подготовки.

В военном параде, который пройдет в Туле, примут участие свыше 1200 военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, суворовцев, кадетов и юнармейцев, а также более 600 военнослужащих Тульского гвардейского соединения ВДВ. Всего по главной городской площади пройдут 17 парадных расчетов, передает телеканал «Звезда».

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в Петербурге завершилась очередная тренировка авиачасти парада Победы. В этом году в небе над Северной столицей можно будет увидеть три десятка вертолетов и самолетов. Подготовка к празднику продолжается и в других городах РФ.