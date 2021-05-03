«Этот день в истории». Что произошло 3 мая, праздники, факты, люди

3 мая отмечается Всемирный день Солнца, в эту дату в разных странах активисты устраивают акции, которые наглядно демонстрируют важность солнечной энергии и для человека, и для всей планеты в целом. Сегодняшний день важен для истории великих географических открытий. Именно 3 мая в 1494 году испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Ямайку.

В 1803 году российский император Александр I учредил в Москве Странноприимный дом, который представлял собой богадельню на 100 человек обоего пола и больница для бесплатного лечения. Сегодня родились итальянский мыслитель, философ, писатель, политик Никколо Макиавелли, а также российские актеры Даниил Козловский и Кирилл Полухин. Еще больше интересных событий и фактов — в новом выпуске программы «Этот день в истории».