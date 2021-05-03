Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 09:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:57
Политика
Захарова: РФ фиксирует сигналы США обсуждать стратегическую безопасность
09:56
Общество
Звезда «Игры престолов» Лина Хиди снимется в мини-сериале «Сантехники Белого дома»
09:55
Политика
В МИД РФ назвали «дымовой завесой» попытки США оправдать развитие глобальной системы ПРО
09:54
Экономика
Китайский автоконцерн GAC представил обновленный минивэн M6
09:54
Происшествия
По меньшей мере 183 человека пострадали в конфликте Киргизии и Таджикистана
09:51
Политика
В Госдуме призвали вакцинироваться в майские праздники по рекомендации Роспотребнадзора
09:50
Общество
Выходцы из России рассказали об ужасах в охваченной коронавирусом Индии
09:50
Политика
Глава ДНР высказался о предстоящем визите госсекретаря США в Киев
09:49
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 3 мая, праздники, факты, люди
09:47
Общество
Россиянам рассказали, что можно и нельзя делать после Пасхи
09:46
Происшествия
Пропавший в прошлом году житель Рязани найден мертвым
09:44
Происшествия
День траура по погибшим в ДТП детям на Ставрополье объявлен в Волгограде
09:41
Армия
Британцы высмеяли ВМС страны после трюка ВМФ РФ с перехватом авианосца Queen Elizabeth
09:40
Экономика
Метод расчета прожиточного минимума в регионах России может измениться
09:37
Общество
Россиянам рассказали об особенностях отдыха в Крыму
09:37
Экономика
Аналитик Емельянов оценил перспективы рубля в мае
09:37
Армия
В МИД РФ обвинили США в провоцировании гонки вооружений
09:36
Украина
Украинский журналист рассказал, как его сограждане жаждут западной жизни
09:34
Происшествия
ФАН публикует фото с места крушения мотодельтаплана под Пермью
09:31
Шоу-бизнес
Переодевшийся в Дэдпула Артем Дзюба показал округлившийся живот жены
Все новости

Пропавшего два дня назад ярославца нашли мертвым в машине

Происшествия
Пропавшего два дня назад ярославца нашли мертвым в машине
pixabay.com

Ярославль, 3 мая. Сотрудники правоохранительных органов нашли труп мужчины, которого искали несколько дней. На его теле были множественные раны.

Местный житель пропал, уехав на машине за город. Его родственники после пропажи обратились к волонтерам и полицейским, которые начали прочесывать местность в поисках горожанина. В результате они закончились трагедией. Труп ярославца с признаками насильственной смерти был заперт в машине.

Следствие организовало проверку после смерти мужчины. Возбуждено уголовное дело. Для установления причин смерти назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти молодого мужчины, чей труп нашли повешенным на перилах в подъезде жилого дома на Суздальском проспекте в Санкт-Петербурге. Погибший получил 12 ударов ножом-иглой, который используют для извлечения инородных предметов, сообщал ФАН.

труп смерть пропавший
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 202164 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 87615 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 67359 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 43208 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 38293 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Все новости / Происшествия / Пропавшего два дня назад ярославца нашли мертвым в машине
Рейтинг@Mail.ru