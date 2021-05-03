Пропавшего два дня назад ярославца нашли мертвым в машине

Ярославль, 3 мая. Сотрудники правоохранительных органов нашли труп мужчины, которого искали несколько дней. На его теле были множественные раны.

Местный житель пропал, уехав на машине за город. Его родственники после пропажи обратились к волонтерам и полицейским, которые начали прочесывать местность в поисках горожанина. В результате они закончились трагедией. Труп ярославца с признаками насильственной смерти был заперт в машине.

Следствие организовало проверку после смерти мужчины. Возбуждено уголовное дело. Для установления причин смерти назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти молодого мужчины, чей труп нашли повешенным на перилах в подъезде жилого дома на Суздальском проспекте в Санкт-Петербурге. Погибший получил 12 ударов ножом-иглой, который используют для извлечения инородных предметов, сообщал ФАН.