В Таджикистане оценили ситуацию на границе с Киргизией

Душанбе, 3 мая. Обстановка на границе с Киргизией спокойная, а вся техника уже отведена в места дислокации. Об этом сообщает ГКНБ Таджикистана.

Ранее сообщалось, что Таджикистан и Киргизия сохранят за собой территории, которыми владели до инцидента на границе.

На днях глава киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев подчеркнул, что в ходе переговоров делегаций двух стран также было принято решение отвести военную технику от пограничных территорий и вернуть дополнительные подразделения военнослужащих в места постоянной дислокации.

В ГКНБ Таджикистана подтвердили отвод вооружения от киргизских границ.