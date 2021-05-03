Названы эффективные способы защиты от спама в интернете

Москва, 3 мая. Эксперты рассказали, как защититься от нежелательной информации, которая рассылается в качестве спама в SMS, мессенджерах и соцсетях.

В рассылаемом по электронной почте спаме могут содержаться ссылки на «похищающие» данные пользователей сайты или вредоносные вложения, отметила замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению Анастасия Баринова. По словам гендиректора Qrator Labs Александра Лямина, снизить количество писем с вредоносными программами невозможно.

Обезопасить себя пользователи могут, не открывая опасные файлы. Также необходимо пользоваться почтовыми сервисами, которые такую информацию фильтруют, добавил эксперт.

Кроме того, специалисты настаивают на необходимости установить в почте спам-фильтры.

«Рекомендуем использовать несколько почтовых адресов для разных целей, например, для рабочей и личной переписки, регистрации на различных ресурсах», — цитирует старшего контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Татьяну Щербакову РИА Новости.

Собеседник агентства призвала при указании электронного адреса обращать внимание на установленные по умолчанию в личных кабинетах и на сайтах флажки. Для сокращения количества спам-звонков следует пользоваться определителями номера. Некоторые сотовые операторы, отраслевые компании и банки также предлагают сервис их блокировки, напомнила Баринова.

Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с ФАН сообщил, что есть несколько несложных способов защитить свои данные в интернете от кражи, а аккаунты в соцсетях — от взлома. Специалист отметил, что иногда крупные компании вроде Google могут следить за своими пользователями, однако и на этот счет есть решение.