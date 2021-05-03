Новая китайская подлодка способна нести мощный «сюрприз» для США

Пекин, 3 мая. Новейшая стратегическая атомная подлодка ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) может нести ракету, поражающую цели на всей территории США.

Такое заявление передает газета South China Morning Post. Субмарина проекта 094A «Цзинь» была представлена 30 апреля к 72-й годовщине образования ВМС НОАК. Судно может нести современные твердотопливные межконтинентальные ракеты JL-3. Они способны пролететь от 10 до 12 тыс. км.

«При ее создании удалось решить одну из ключевых проблем, связанную с шумностью, за счет улучшения гидрокинетической и турбулентной систем. Это позволило ей нести более мощные ракеты JL-3», — цитирует газета источник в военной сфере.

Ранее стало известно, что ВМФ России может получить атомную подлодку «Казань» 7 мая. Она выполнила контрольный выход в море в конце апреля.