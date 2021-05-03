Минимум 25 человек погибли при столкновении лодки с баржей в Бангладеш

Шибчар, 3 мая. Результатом столкновения лодки и баржи с песком на реке в центральной части Бангладеш стала гибель множества людей.

По предварительным оценкам, жертвами стали 25 человек. Сообщение об этом передает Agence France-Presse, ссылаясь на полицию. Инцидент произошел на реке Падма рядом с городом Шибчар.

«Мы спасли пять человек и обнаружили 25 тел», – рассказал начальник местной полиции Мираз Хоссейн.

Ранее два человека погибли при опрокидывании корабля в Калифорнии. Инцидент произошел в воскресенье у Национального монумента Кабрильо. Известно, что сейчас продолжается поисково-спасательная операция.