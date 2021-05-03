Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 09:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:57
Политика
Захарова: РФ фиксирует сигналы США обсуждать стратегическую безопасность
09:56
Общество
Звезда «Игры престолов» Лина Хиди снимется в мини-сериале «Сантехники Белого дома»
09:55
Политика
В МИД РФ назвали «дымовой завесой» попытки США оправдать развитие глобальной системы ПРО
09:54
Экономика
Китайский автоконцерн GAC представил обновленный минивэн M6
09:54
Происшествия
По меньшей мере 183 человека пострадали в конфликте Киргизии и Таджикистана
09:51
Политика
В Госдуме призвали вакцинироваться в майские праздники по рекомендации Роспотребнадзора
09:50
Общество
Выходцы из России рассказали об ужасах в охваченной коронавирусом Индии
09:50
Политика
Глава ДНР высказался о предстоящем визите госсекретаря США в Киев
09:49
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 3 мая, праздники, факты, люди
09:47
Общество
Россиянам рассказали, что можно и нельзя делать после Пасхи
09:46
Происшествия
Пропавший в прошлом году житель Рязани найден мертвым
09:44
Происшествия
День траура по погибшим в ДТП детям на Ставрополье объявлен в Волгограде
09:41
Армия
Британцы высмеяли ВМС страны после трюка ВМФ РФ с перехватом авианосца Queen Elizabeth
09:40
Экономика
Метод расчета прожиточного минимума в регионах России может измениться
09:37
Общество
Россиянам рассказали об особенностях отдыха в Крыму
09:37
Экономика
Аналитик Емельянов оценил перспективы рубля в мае
09:37
Армия
В МИД РФ обвинили США в провоцировании гонки вооружений
09:36
Украина
Украинский журналист рассказал, как его сограждане жаждут западной жизни
09:34
Происшествия
ФАН публикует фото с места крушения мотодельтаплана под Пермью
09:31
Шоу-бизнес
Переодевшийся в Дэдпула Артем Дзюба показал округлившийся живот жены
Все новости

Минимум 25 человек погибли при столкновении лодки с баржей в Бангладеш

Происшествия
Минимум 25 человек погибли при столкновении лодки с баржей в Бангладеш
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Шибчар, 3 мая. Результатом столкновения лодки и баржи с песком на реке в центральной части Бангладеш стала гибель множества людей.

По предварительным оценкам, жертвами стали 25 человек. Сообщение об этом передает Agence France-Presse, ссылаясь на полицию. Инцидент произошел на реке Падма рядом с городом Шибчар.

«Мы спасли пять человек и обнаружили 25 тел», – рассказал начальник местной полиции Мираз Хоссейн.

Ранее два человека погибли при опрокидывании корабля в Калифорнии. Инцидент произошел в воскресенье у Национального монумента Кабрильо. Известно, что сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

происшествие бангладеш погибшие
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 202164 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 87615 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 67359 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 43208 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 38293 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Все новости / Происшествия / Минимум 25 человек погибли при столкновении лодки с баржей в Бангладеш
Рейтинг@Mail.ru