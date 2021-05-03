Новая «холодная война» между США и Россией сильно ударит по Украине

На днях Сенат США единогласно утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. В Киеве отметили: это означает, что формирование властной конфигурации в Америке для начала полноценной «холодной войны» с Россией завершено. Корреспондент ФАН передает из украинской столицы.

Виктория Нуланд, сыгравшая одну из ключевых ролей в развитии событий на Майдане в 2014 году и известная как «дама с печеньками», скоро начнет формировать всю американскую политику в Европе, в том числе в ее восточной части.

Украинские политологи считают, что для России это очень плохой знак. По той простой причине, что Нуланд — отличный специалист по РФ и странам бывшего СССР. Возможно, лучший в Америке. Она, как никто другой, знает, на какие «болевые точки» россиян стоить давить, и на каких струнах души играть.

Как известно, в юности Нуланд два месяца работала вожатой в пионерском лагере «Молодая гвардия» под Одессой, а затем — восемь месяцев переводчиком на советском траулере. Она почти без акцента говорит по-русски, легко вставляет в свою речь легкий русский матерок, и почти не морщится, когда ей приходится пить водку. Словом, железная женщина.

Дипломатический опыт Виктории Нуланд не оставляет сомнений, что на советско-российской специфике она «собаку съела». В далеком 1988 году она уже занималась вопросами связей с СССР в американской дипмиссии в Монголии, а с 1991 года трудилась в посольстве США в Москве, налаживая связи с правительством Бориса Ельцина.

flickr.com / U.S. Embassy Moldova

Затем она отвечала за связи с РФ в Госдепартаменте в аппарате замгоссекретаря США Строуба Тэлботта. С 1997 по 1999 год Нуланд была замдиректора по делам бывшего СССР в Госдепе, а с 2003 по 2005 год — постпредом США при НАТО.

После карьерной паузы эта «железная дама» в 2011 году становится пресс-секретарем Госдепартамента, а через пару лет вновь занимает пост замгоссекретаря по политическим вопросам. Позже, в 2016-м, именно Нуланд вела переговоры по Украине с помощником президента РФ Владиславом Сурковым — они провели всего четыре встречи, но достичь прорыва и заключить «большую сделку» так и не удалось.

Тогда Москва, как и сейчас, настаивала на поэтапном выполнении Киевом Минских соглашений. Нуланд же считала, что «Минск-2» не догма, а Россия должна пойти на компромиссы. На том и не договорились. После прихода в Белый дом Дональда Трампа Нуланд была вынуждена вновь отойти от большой политики. Но совсем из поля зрения экспертов она не исчезла. Весной 2019 года она выступила на Киевском форуме по безопасности, призвав Киев усилить давление на Москву за события в Донбассе и в Крыму. А также озвучила мысль о том, что «России следует пойти по украинскому пути развития». Спустя год она даже намеревалась выступить на конференции по безопасности в Москве, но в последний момент ей отказали в российской визе.

Причины недопуска Нуланд в Россию понятны— по сути, это враг РФ, враг явный и открытый. Именно она сыграла ключевую роль в организации кровавого переворота на Украине, который привел к гражданской войне, унесшей 13 тысяч жизней и вызвавшей миллионную волну беженцев из страны. Она сыграла ключевую роль и в вооружении радикальных сил на Украине. Акции протеста на Майдане, в ходе которых Нуланд раздавала люмпенам печенье, обострили неонацисты и снайперы, открывшие огонь по силовикам.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Когда Польша, ФРГ и Франция подписали соглашение по требованиям Майдана и досрочным выборам президента, неонацисты, побуждаемые посольством США, атаковали правительство, Банковую и свергли власть. При этом Госдеп США сразу же признал майданщиков правительством, а «политического кролика» из «Батькивщины», Арсения Яценюка, назначили премьер-министром. За всеми этими шагами чувствовалась тень Виктории Нуланд, которая позже открыто работала с неонацистскими партиями «Свобода» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) и «Правый сектор»1 (экстремистская организация, запрещенная на территории России).

По мнению киевских аналитиков, Нуланд — синоним слова «спецоперация». Они уверены, что сразу после вступления в должность в Госдепе она начнет собирать вокруг себя пул из политиков и аналитиков «ястребиного» толка, а также членов разведывательных структур США. А «печеньки», которые Нуланд раздавала майдановцам, сменятся на совсем другие способы воздействия. Ведь на новом посту у нее будут весьма широкие ресурсы и полномочия. Эксперты уверены — при Нуланд США продолжат активно вмешиваться во внутренние дела России. Часть задач ведомства Нуланд будет состоять в необходимости постоянно наказывать РФ. Ведь Нуланд отлично владеет мастерством провокаций, организовывая их очень качественно и словно между делом.

Взгляд из Киева

Как заявил на брифинге в Киеве Анатолий Октисюк, эксперт аналитического центра Democracy House, назначение Нуланд — это подтверждение того, что для администрации Джо Байдена российское направление будет одним из ключевых, а украинское — вряд ли.

«Назначение Нуланд на пост замгоссекретаря США стоит расценивать как усиление влияния Энтони Блинкена. Он был одним из тех, кто активно лоббировал ее назначение на этот пост, — заявил Октисюк. — Призыв Нуланд в Госдеп — подтверждение того, что для администрации Байдена российское направление вместе с китайским будет одним из ключевых. А недавние маневры армии РФ у границ Украины заставили Штаты еще глубже пересмотреть приоритеты. И курировать трек отношений с Россией будет именно Нуланд».

Октисюк напомнил: учитывая портфолио Нуланд, она прекрасно разбирается в европейской проблематике и тонко понимает процессы, происходящие на Украине. Это сигнал того, что «украинским вопросом» будут заниматься люди, знающие специфику Киева и имеющие твердую позицию по отношению к РФ.

«Назначение Нуланд — это очень плохой знак для России. В администрации Обамы именно она отвечала за переговоры с РФ, и россияне были крайне недовольны ее взглядами. Она открыто выступала за изменение порядка действий при выполнении Минских соглашений, и это дико раздражало Кремль. Теперь, на новом посту, ее вовлеченность в процессы будет значительно глубже», — указал эксперт Democrasy House.

Кадр Первого канала /

По его мнению, позитивный момент для Киева — с назначением Нуланд фактически определился координатор «украинского вопроса» в Госдепе.

«Хотя для Банковой кураторство замгоссекретаря — явное понижение, поскольку ранее украинским вопросом занимался вице-президент США. Но Нуланд — серьезный игрок, она кадровый дипломат и весьма близка к Байдену, — заявил Октисюк. — Впрочем, на переговорном процессе по Донбассу это особенно не скажется. Сейчас все может вернуться к формату 2015–2016 года. Это будет означать отсутствие давления на Украину по выполнению Минских соглашений, как того требуют Берлин и Москва. Поэтому Россия может начать игнорировать Украину, максимально сократив контакты на переговорах с Банковой».

В свою очередь, киевский политический эксперт Андрей Головачев заявил журналистам, что между США и Россией официально началась новая «холодная война».

«Судя по текущему «обмену ударами», обе стороны не просто не уважают друг друга, а скорее, презирают, — считает Головачев. — Скорость, с которой США и Россия идут к полному разрыву отношений, просто поражает. Назначение Виктории Нуланд куратором внешней политики Госдепа вполне вписывается в эту канву».

facebook.com / Головачев Андрей

Аналитик напомнил, что в ответ на беспрецедентное оскорбление Байдена Москва отозвала своего посла из Вашингтона, «выдавила» из страны посла США, а затем и вовсе запретила американскому посольству нанимать на работу россиян.

«Ответ Америки оказался не менее мощным. США сокращают персонал своего посольства и консульств на 75%, Госдеп рекомендовал гражданам Америки покинуть Россию до 15 июня, а с 12 мая посольство США прекращает выдачу неиммиграционных виз россиянам. Фактически это означает прекращение дипломатических отношений, железный занавес опустился: послов нет, визы не выдаются», — подчеркнул эксперт.

Даже во времена первой «холодной войны» отношения между СССР и США не испытывали подобной «заморозки», указал он.

«Сейчас уже можно четко констатировать — новая «холодная война» официально началась. Впрочем, если кто-то в Киеве думает, что новая «холодная война» принесет Украине позитив, то он — наивный болван», — резюмировал Головачев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России.

1 Организация запрещена на территории РФ.