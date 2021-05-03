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Адвокат рассказал, как проверить законность соседской перепланировки

  /   Обновлено: 03 мая 2021 08:55
Общество
Адвокат рассказал, как проверить законность соседской перепланировки
pexels.com

Москва, 3 мая. Если возникли подозрения в незаконной перепланировке со стороны соседей, жильцы имеют право обратиться в местную жилищную инспекцию с требованием проверить возможный снос стен.

Часто одного только обращения достаточно, чтобы инициативные соседи закончили незаконные работы до того, как успеют нанести зданию вред. Об этом рассказал адвокат, управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев в беседе с «Российской газетой».

«Часто оказывается, что проводимые работы не относятся к переустройству или же у собственников квартир есть положенные разрешения. Однако количество нарушений исчисляется сотнями», — отметил специалист.

Проверить законность действий другим путем не представляется возможным, поскольку информация о планировке, перепланировке, в том числе о их законности, как правило, содержится в документах БТИ. Доступ к ним имеет только собственник жилья.

Недавно адвокат рассказала в беседе с ФАН, что делать, если вам звонят коллекторы. По мнению специалиста, первым делом нужно проверить компанию, которая затеяла звонки с угрозами, в государственном реестре. Если в перечне организации нет, то такая деятельность противозаконна.

квартира ремонт перепланировка
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