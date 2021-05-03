Онкобольной британец выиграл суд у ВВС после пилотирования вертолета принца Уильяма

Лондон, 3 мая. Летчик Королевских ВВС Зак Стеббингс, который летал вместе с принцем Уильямом, доказал в суде, что его редкая форма рака связана с токсичными выхлопами вертолета Sea King.

У сержанта ВВС Великобритании несколько лет назад диагностировалы множественные миеломы. Болезнь у военного связана с 15-летней службой, на протяжении которой он вдыхал токсичные выхлопные газы вертолета, уже выведенного из эксплуатации. На нем же регулярно летал герцог Кембриджский. Об этом сообщает The Sun.

Зак отсудил у Министерства обороны Британии крупную сумму, которая не разглашается. Вооруженным силам пришлось в письменной форме признать, что 15 лет службы в Королевских ВВС негативно отразились на здоровье пилота. Стеббингсу удалось найти юридические документы, в которых говорилось, что эксперты предупреждали минобороны об опасности выхлопных газов вертолета. Однако боевая машина эксплуатировалась и дальше.

«Правительство предпочло проигнорировать это. Это скандал», — заявил бывший пилот.

Эта новость может вызвать беспокойство у королевской семьи, поскольку на вертолете Sea King летал принц Уильям. На протяжении трех лет герцог Кембриджский принял участие в 150 поисково-спасательных операциях. Однако неизвестно, как выхлопные газы летательного аппарата повлияли на его здоровье.

Ранее инсайдер издания US Weekly заявил, что принц Чарльз все еще злится на принца Гарри и Меган Маркл из-за скандального интервью для телеведущей Опры Уинфри.