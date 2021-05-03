Глава ДНР назвал «наивными» слова Зеленского об изменении Минских соглашений

Донецк, 3 мая. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предрек «резню» в случае изменений Украиной условий Минских соглашений.

Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости в ответ на недавнее высказывание президента Украины Владимира Зеленского. Минские соглашения не нужно прекращать, просто некоторые пункты нуждаются в обновлении, уверен украинский лидер.

«Мы, давайте, забираем границу, а дальше потом ... или выборы проведем, и все мы там сделаем, и вообще, все будет хорошо. Только для кого хорошо? Для граждан Донбасса? Это будет резня, мы в этом убеждены», — прокомментировал Пушилин.

Он отметил, что заявления Зеленского о минских соглашениях звучат наивно, в отличие от слов экс-президента страны Петра Порошенко, который также «бредил» идеей изменения условий. Также глава ДНР высказал свои предположения, почему власти Украины все еще не вышли на связь с Донбассом, хотя не раз звучали публичные объявления республики о готовности к диалогу и мирному урегулированию. Зеленский опасается «выстрела в спину», считает Пушилин.