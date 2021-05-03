Мотодельтаплан с двумя пассажирами разбился под Пермью

Пермь, 3 мая. Крушение воздушного судна произошло в Чусовском городском округе. Пострадали два человека.

По данным источника Федерального агентства новостей, среди пострадавших — пилот мотодельтаплана и пассажир. Их личности не называются, также не сообщается о характере травм.

В настоящее время следственными органами проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Пулково приземлился неисправный Hawker 750, летевший из Сочи. Борт сел с неработающим датчиком выпуска шасси.