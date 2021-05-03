«Нас чуть не убили»: эксперт Sky Sports рассказал о беспорядках на стадионе МЮ

Манчестер, 3 мая. Экспертам Sky Sports пришлось укрыться, поскольку фанаты «Манчестер Юнайтед» бросали в них банками и сигнальными ракетами. Об этом сообщил телеканала Грэм Сунесс.

Матч Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» должен был состояться 2 мая. Однако он был отложен, поскольку на стадионе «Олд Траффорд» и за его пределами начались массовые беспорядки. Фанаты манчестерской команды требовали, чтобы ушло руководство клуба в лице семьи Глейзеров. Об этом сообщает The Sun.

В ходе столкновений на улице медицинская помощь понадобилась двум офицерам. Однако вскоре болельщики собрались вокруг студии Sky Sports, в которой находились эксперты (бывшие футболисты) Джейми Каррагер, Рой Кин, Мика Ричардс и Грэм Сунесс. Фанаты стали выпускать в их сторону сигнальные ракеты и бросать металлические банки.

«Кто-то бросил сюда банку пива. Если попадет не в то место, то мы мертвы. Здесь взорвалась сигнальная ракета. Если она попадет в кого-то из нас, мы будем лежать на больничной койке с сильными ожогами», — заявил бывший игрок Сунесс.

На данный момент матч между командами перенесен. Точная дата встречи пока не известна.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что умер известный спортивный комментатор Леонид Генусов.