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«Нас чуть не убили»: эксперт Sky Sports рассказал о беспорядках на стадионе МЮ

Происшествия
«Нас чуть не убили»: эксперт Sky Sports рассказал о беспорядках на стадионе МЮ
wikipedia.org  /  André Zahn\CC BY-SA 2.0 de

Манчестер, 3 мая. Экспертам Sky Sports пришлось укрыться, поскольку фанаты «Манчестер Юнайтед» бросали в них банками и сигнальными ракетами. Об этом сообщил телеканала Грэм Сунесс.

Матч Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» должен был состояться 2 мая. Однако он был отложен, поскольку на стадионе «Олд Траффорд» и за его пределами начались массовые беспорядки. Фанаты манчестерской команды требовали, чтобы ушло руководство клуба в лице семьи Глейзеров. Об этом сообщает The Sun.

В ходе столкновений на улице медицинская помощь понадобилась двум офицерам. Однако вскоре болельщики собрались вокруг студии Sky Sports, в которой находились эксперты (бывшие футболисты) Джейми Каррагер, Рой Кин, Мика Ричардс и Грэм Сунесс. Фанаты стали выпускать в их сторону сигнальные ракеты и бросать металлические банки.

«Кто-то бросил сюда банку пива. Если попадет не в то место, то мы мертвы. Здесь взорвалась сигнальная ракета. Если она попадет в кого-то из нас, мы будем лежать на больничной койке с сильными ожогами», — заявил бывший игрок Сунесс.

На данный момент матч между командами перенесен. Точная дата встречи пока не известна.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что умер известный спортивный комментатор Леонид Генусов.

футбол англия манчестер юнайтед олд траффорд
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