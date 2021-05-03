Агутин назвал песню Манижи для Евровидения слабой и пустой

Москва, 3 мая. Российский певец Леонид Агутин раскритиковал песню Манижи «Russian Woman» для музыкального конкурса «Евровидение».

Агутин считает, что песня артистки с профессиональной точки зрения слабая и пустая. Он отметил, что в произведении не за что зацепиться, и она не достойна этого конкурса. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале «А поговорить?».

«Я считаю, что певица Манижа спела плохую песню. Для меня эта песня пустая, в ней не за что зацепиться, она просто сделана плохо», — заявил артист.

Он также возмутился решением Следственного комитета проверить песню. Агутин заявил, что дело не в певице, а в самой системе и надо разговаривать с «Первым каналом». Сам певец против Манижи ничего не имеет.

Ранее победительница «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова не оценила песню Манижи для Евровидения. Певице «не зашла» конкурсная песня, однако она признает самобытность и необычность Манижи.