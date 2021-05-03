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Погоня инкассаторов от налетчиков в стиле боевиков впечатлила Сеть

  /   Обновлено: 03 мая 2021 09:18
Происшествия
Погоня инкассаторов от налетчиков в стиле боевиков впечатлила Сеть
wikipedia.org  /  Jonathanmallard

Претория, 3 мая. Уникальные кадры погони машины инкассаторов он налетчиков в ЮАР попали в Сеть.

Видео оказалось в Twitter журналиста Юсуфа Абрамжи, главы портала «Crimeline». Отмечается, что кадры достойны лучших голливудских боевиков. Инкассатор и водитель спокойно ехали по трассе, и внезапно рядом поравнялись два авто злоумышленников, которые без лишних слов открыли огонь. На бронестекле сразу же появились крупные выщербины, но водитель был максимально спокоен, а напарник просто молчал.

«Сейчас будут палить. Они, ***, будут палить», – подготовил водитель.

Коллега сразу же начал вынимать из кобуры пистолет. Водитель достал автомат и передал его напарнику. В один миг агрессоры смогли заблокировать автомобиль, и водитель попросил вызвать полицию, после чего с автоматом вышел на улицу. На этом видео заканчивается.

Пользователи Сети воодушевились эпичной погоней и начали пророчить водителю карьеру в кино. Также юзеры отметили отличные навыки вождения.

Недавно в Екатеринбурге задержали бывшего работника автосалона за нападения на офисы микрозаймов. По данным полиции, он трижды напал на отделения организаций. Всего ему удалось похитить 36 тыс. рублей.

видео погоня юар инкассаторы
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