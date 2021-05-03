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Премьер-министр Новой Зеландии: разногласия с Китаем становится все труднее решать

Политика
Премьер-министр Новой Зеландии: разногласия с Китаем становится все труднее решать
Федеральное агентство новостей

Веллингтон, 3 мая. Отношения Пекина и Веллингтона становятся все более трудными, поскольку мировая роль Китая растет. Об этом сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Заявление новозеландского политика, возможно, связано с тем, что Веллингтон подвергается давлению со стороны западных союзников, поскольку не ведет агрессивную политику в отношении Пекина. В своей речи на Китайском деловом саммите в Окленде премьер сказала, что есть вопросы, по которым Китай и Новая Зеландия «не могут и не будут соглашаться», но добавила, что эти различия не должны определять их отношения. Об этом сообщает Reuters.

«Никто здесь не ускользнет от внимания, ведь по мере того как роль Китая в мире растет и меняется, различия между нашими системами, а также интересы и ценности, которые формируют эти системы, становятся все труднее примирять», — заявила Ардерн.

Она добавила, что это проблема, с которой сталкиваются многие страны. Это и представители Индо-Тихоокеанского региона, и Евросоюз.

Ранее стало известно, что аналитики американского телеканала CNN оценили великодержавную гонку между США и Китаем. В Белом доме уверены в своем превосходстве над КНР, но Пекин может оспорить лидерство.

китай кнр новая зеландия джасинда ардерн
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