Литовские родители и депутаты в ярости от ЛГБТ-уроков в школах

Вильнюс, 3 мая. Депутат Сейма Литвы от партии «Союз крестьян и зеленых» Лигита Гирскене обеспокоена школьными лекциями о половом воспитании, на которых популяризируют нормы ЛГБТ-сообщества.
Литовский парламентарий считает, что в школах детям не должны преподносить информацию об однополых браках, смене пола и прочих аспектах, касающихся ЛГБТ-сообществ. Ее поддерживают и другие родители, столкнувшиеся с этой ситуацией. Об этом сообщает портал BaltNews.
«Я не согласна с тем, что без моего ведома моей дочери рассказали бы о возможности выбора пола, возможности выбрать партнера по половому признаку», — заявила Лигита.
Политик добавила, что она является католичкой и в воспитании своих детей придерживается предписаний католической церкви. Поэтому занятия, на которых говорится об ЛГБТ, для нее неприемлемы.
«Видимо, учителя заставили детей подключиться к лекции. Я действительно не позволю дочке смотреть такую ерунду», — резюмировала Гирскене.
Министерство образования Литвы прокомментировала ситуацию. В ведомстве заявили, что лекции по половому воспитанию должны проводиться, однако их содержание полностью зависит от руководителя школы. Поэтому, если родители не согласны с программой, то они должны обращаться непосредственно к директору учебного учреждения.
Ранее в Сети появились кадры первого гомосексуального экипажа вертолета ВМС США.