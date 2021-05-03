Литовские родители и депутаты в ярости от ЛГБТ-уроков в школах

Вильнюс, 3 мая. Депутат Сейма Литвы от партии «Союз крестьян и зеленых» Лигита Гирскене обеспокоена школьными лекциями о половом воспитании, на которых популяризируют нормы ЛГБТ-сообщества.

Литовский парламентарий считает, что в школах детям не должны преподносить информацию об однополых браках, смене пола и прочих аспектах, касающихся ЛГБТ-сообществ. Ее поддерживают и другие родители, столкнувшиеся с этой ситуацией. Об этом сообщает портал BaltNews.

«Я не согласна с тем, что без моего ведома моей дочери рассказали бы о возможности выбора пола, возможности выбрать партнера по половому признаку», — заявила Лигита.

Политик добавила, что она является католичкой и в воспитании своих детей придерживается предписаний католической церкви. Поэтому занятия, на которых говорится об ЛГБТ, для нее неприемлемы.