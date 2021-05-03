Семнадцать человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Кот-д’Ивуаре

Ямусукро, 3 мая. Жертвами столкновения микроавтобуса и грузовика в центре Кот-д’Ивуара стали 17 человек, информирует «Синьхуа».

Источники в службе безопасности страны сообщили агентству, что в результате ДТП пострадали 14 человек. Спасатели достали тела погибших из-под обломков. Получившие травмы люди были доставлены в местные медцентры.

Национальное управление безопасности дорожного движения отмечает, что ежегодно в этой африканской стране регистрируется около шести тысяч ДТП. В результате них гибнут 600 человек и более 13 тысяч получают травмы.

Накануне сообщалось, что ритуальные убийства в Либерии сильно обеспокоили власти и население страны. Количество жертв с каждым годом растет, свидетельствуют данные статистики.