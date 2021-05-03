Корпорация Intel планирует изменить свой курс инвестиций

Вашингтон, 3 мая. Американский производитель чипов Intel больше не будет сосредотачиваться на выкупе акций. Компания планирует расширять свое производство.

Исполнительный директор Intel Corp Пэт Гелсинджер заявил, что корпорация в ближайшем будущем планирует инвестировать средства в строительство заводов, что поможет расширить производство и меньше зависеть от азиатского рынка. Об этом сообщает Reuters.

«Мы и близко не будем так сосредоточены на выкупе акций в будущем, как это было в прошлом», — заявил гендир Intel.

В первом квартале 2021 года корпорация потратила на акции 2,3 млрд долларов. Однако на данный момент наблюдается острая нехватка полупроводниковых чипов, которые важны для автомобилей, ноутбуков и других основных потребительских товаров.

Новый генеральный директор в начале весны заявлял, что Intel потратит до 20 млрд долларов на строительство двух новых заводов в Аризоне, значительно расширив свои передовые мощности по производству чипов. Большая их часть в настоящее время производится в Азии. Также Гелсинджер заявлял, что компания планирует перенастроить некоторые заводы для производства чипов для автомобилей.

Ранее стало известно, что добыча криптовалюты может привести к дефициту накопителей HDD и SSD. Из-за популярности Chia спрос на носители памяти существенно вырос, что негативно отразится на обычных пользователях.