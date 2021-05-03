Профессор Алленсворт: уже до начала суда Epic Games почти победили Apple

Вашингтон, 3 мая. 3 мая стартует судебный процесс, инициируемый игровой компанией Epic Games против корпорации Apple. Несмотря на то, что вердикт неизвестен, эксперты считают, что EG почти победили.

В августе 2020 года компания Epic Games подала иск на разработчиков iPhone в связи с тем, что те удалили игру Fortnite из онлайн-магазина AppStore. Apple пошли на этот шаг после того как узнали, что EG предлагали игрокам совершать покупки через прямую систему платежей, а не их сервисы. Игровая студия обвиняет ответчика в том, что он является монополистом в своем сегменте, чем злоупотребляет, выставляя огромные комиссии до 30%. Об этом сообщает Reuters.

Судебный процесс только начинается, но правительственные регуляторы США обеспокоены тем, что, если дело будет проиграно, то вести аналогичные дела против производителя iPhone будет фактически невозможно. Однако, независимо от решения суда, компания Epic Games уже достигла своей цели: вовлечение Apple в глобальные дебаты о регулировании деятельности крупных технологических компаний.

«Это не очень сильный иск, я не думаю, что они выиграют. Но он уже достиг значительной части своей цели, заключающейся в привлечении внимания к некоторым практикам Apple, которые многие разработчики считают оскорбительными», — заявила профессор права в юридической школе Вандербильта Ребекка Хоу Алленсворт.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия обвинила американскую компанию Apple в еще одном нарушении антимонопольных норм Евросоюза. Корпорацию могут оштрафовать на 10% от годового дохода.