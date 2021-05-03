Миро высмеяла Волочкову в кружевном платье с возлюбленным в сланцах

Москва, 3 мая. Тайный возлюбленный балерины Анастасии Волочковой совсем не старается ради нее, а приходит на ужин в сланцах и шортах, заметила скандальный блогер Лена Миро в своем ЖЖ.

Блогер отреагировала на новое фото в Instagram Волочковой, на котором она позирует в кружевном черном платье и туфлях на каблуках. Рядом с балериной сидит мужчина, однако его лица не видно. Звезда призналась, что снимок сделан на романтическом ужине.

«Я прекрасно понимаю, что Настя, взгромоздившись на платформу и напялив кружевное платье, выглядит все равно плохо. Но она ведь старалась выглядеть хорошо», — отметила Миро.

По мнению блогера, российские женщины часто слишком стараются, одеваясь для выхода пары в свет, в то время как мужчины не считают нужным приводить себя в порядок. По мнению Миро, возлюбленный Волочковой пришел на ужин в растянутой футболке и шлепанцах, чтобы чувствовать себя расслабленно, а не стараться ради балерины, как она ради него.

Волочкова ранее выложила фото в бикини и поздравила поклонников с Пасхой. В кадре с балериной также оказался ее возлюбленный, но она опять показала лишь спину избранника.