Новгородские спасатели достали из канавы тонущего лося

, 3 мая. Спасатели МЧС в Новгородской области вытащили из водоема тонувшего лося, информирует региональный главк МЧС.

Уточняется, что экстренные службы региона прибыли на необычный вызов. Спасателям сообщили, что рядом с населенным пунктом Борки тонет лось.

Пожарные и спасатели новгородского поисково-спасательного отряда прибыли на место, чтобы помочь животному. Они вызволили лося с помощью широких лент, доставили его на берег и передали представителям охотничьего хозяйства.

Накануне красноярец застрелил одомашненного лося и попал под следствие. Лось не представлял опасности для местных жителей и не планировал возвращаться на волю.