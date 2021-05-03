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Дачникам посоветовали вешать в теплицах банки с йодом для защиты рассады

Общество
Дачникам посоветовали вешать в теплицах банки с йодом для защиты рассады
Невские Новости

Тюмень, 3 мая. Жительница Тюмени Ольга Ивановна в своем блоге поделилась несколькими советами для богатого урожая, среди которого — размещение в теплице банок с йодом.

Такой экзотический способ поможет уберечь рассаду от фитофторы, отметила блогер среди других рекомендаций для садоводов.

Не следует размещать в одной теплице огурцы и помидоры. Первые нуждаются в повышенной влажности, в то время как вторые в таких условиях могут погибнуть. Отлично сочетается с томатами редис, у которого похожие требования для роста. В случае с помидорами же Ольга Ивановна своем Instagram назвала способ, которым воспользовалась сама: перекопала грядки, добавила перегной и высадила помидоры в два ряда на расстоянии 60 сантиметров друг от друга.

«При посадке саженцев в лунки наливается теплая вода, аккуратно вытряхивается рассада из коробки вместе с землей, с растения удаляют нижние семидольные листья, ставят в лунку, заглубляют до первого настоящего листа, присыпают землей и слегка прижимают», — пишет блогер-огородница в своем Instagram.

Также недавно специалисты дали рекомендации для садоводов, которые мечтают о хорошем урожае ягод: смородины, крыжовника и жимолости. В начале роста — азот, во время цветения — фосфор, при плодоношении — калий, а также необходимо своевременно избавляться от старых и больных веток.

сад урожай огород
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