Размахивающего топором и ножом мужчину задержали в Брянске

Брянск, 3 мая. Прохожие остановили мужчину, размахивающего топором и ножом. Инцидент произошел на одной из улиц Брянска.

Мужчина гулял с женой и ребенком в коляске возле ТЦ "Командор" в Володарском районе. Очевидцы отмечают, что мужчина был невменяем. Кадры с моментом обезоруживания мужчины были опубликованы в паблике "Типичный Брянск" в соцсети "ВКонтакте".

На видео запечатлено, как мужчину удерживают лежащим на асфальте. Одна из прохожих утверждает, что он размахивал в сторону людей ножом и топором. В комментариях очевидцы сообщили, что мужчину задержала полиция.

Ранее ФАН сообщал, что в Брянске в отношении депутата Дятьковского районного Совета народных депутатов возбуждено уголовное дело после растлевания несовершеннолетней школьницы. Отмечается, что мужчина знал о недостижении девушки возраста согласия.