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Американские политические эксперты назвали четыре шага Байдена в отношении России

Политика
Американские политические эксперты назвали четыре шага Байдена в отношении России
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 3 мая. Американский политические эксперты считают, что президент США Джо Байден должен сделать четыре поворота в отношениях с Москвой.

Столицы США и России прорабатывают детали предстоящего саммита между Байденом и российским лидером Владимиром Путиным. Эксперты из США предполагают, что он может состояться в июне, когда американский президент будет принимать участие в мероприятиях в Европе под эгидой G7 и НАТО. Об этом говорится в издании The National Interest (NI), передает «ПолитРоссия».

«Тон и результат этого саммита сложно предсказать. Однако за несколько недель до этого мероприятия Байден может начать переориентацию американо-российских отношений с четырьмя стратегическими поворотами», — написали авторы.

Во-первых, американская администрация должна перейти на рутинное общение с Кремлем и оперативное решение все спорных вопросов. Для этого нужно вернуть американского посла в Москву. Во-вторых, необходимо минимизировать риск военного конфликта с РФ, чем поспособствует прекращение Вашингтоном своей интервенции в Сирии.

Третьим поворотом будет ставка на надежную защиту и отказ от попыток принуждения оппонента путем большого количества санкций. И последним является фокусировка внимания на мир в отношениях США и России.

Россия подготовит Соединенным Штатам неприятный сюрприз в случае прямого военного конфликта. Такое заключение ранее сделали аналитики из Китая.

россия сша отношения
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