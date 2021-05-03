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В МИД РФ назвали «дымовой завесой» попытки США оправдать развитие глобальной системы ПРО
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Китайский автоконцерн GAC представил обновленный минивэн M6
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Происшествия
По меньшей мере 183 человека пострадали в конфликте Киргизии и Таджикистана
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Политика
В Госдуме призвали вакцинироваться в майские праздники по рекомендации Роспотребнадзора
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Общество
Выходцы из России рассказали об ужасах в охваченной коронавирусом Индии
09:50
Политика
Глава ДНР высказался о предстоящем визите госсекретаря США в Киев
09:49
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 3 мая, праздники, факты, люди
09:47
Общество
Россиянам рассказали, что можно и нельзя делать после Пасхи
09:46
Происшествия
Пропавший в прошлом году житель Рязани найден мертвым
09:44
Происшествия
День траура по погибшим в ДТП детям на Ставрополье объявлен в Волгограде
09:41
Армия
Британцы высмеяли ВМС страны после трюка ВМФ РФ с перехватом авианосца Queen Elizabeth
09:40
Экономика
Метод расчета прожиточного минимума в регионах России может измениться
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Общество
Россиянам рассказали об особенностях отдыха в Крыму
09:37
Экономика
Аналитик Емельянов оценил перспективы рубля в мае
09:37
Армия
В МИД РФ обвинили США в провоцировании гонки вооружений
09:36
Украина
Украинский журналист рассказал, как его сограждане жаждут западной жизни
09:34
Происшествия
ФАН публикует фото с места крушения мотодельтаплана под Пермью
09:31
Шоу-бизнес
Переодевшийся в Дэдпула Артем Дзюба показал округлившийся живот жены
09:28
Армия
Подразделения ВДВ России провели тренировку к параду Победы под Тулой
09:26
Видео
Победу в телешоу «Маска» одержал «Крокодил». События дня
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Победу в телешоу «Маска» одержал «Крокодил». События дня

Видео
Победу в телешоу «Маска» одержал «Крокодил». События дня
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

 

Госдеп подтвердил планы Байдена закрыть Гуантанамо

Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил намерения администрации американского президента Джо Байдена закрыть спецтюрьму на базе Гуантанамо. Заявление прозвучало в интервью телеканалу CBS News. При этом Госдеп не обозначил конкретные сроки. Еще в феврале пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о планах главы государства закрыть спецтюрьму на базе Гуантанамо. В январе 2018 года предшественник Байдена Трамп подписал указ о сохранении лагеря. Сейчас там осталось около 40 заключенных. Из-за расследований о пытках в Гуантанамо основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден подверглись преследованиям властей США.

Потерпевшее крушение у Сан-Диего судно перевозило нелегалов

Победу в телешоу «Маска» одержал «Крокодил». События дня
ИА «Политика Сегодня»  / Алексей Мавлиев

Лодка, которая опрокинулась у берегов американского города Сан-Диего, могла перевозить в Соединенные Штаты нелегалов. Об этом сообщили в местной погранично-таможенной службе. По предварительной версии, судно контрабандистов разбилось о рифы. В лодке находились около 30 человек, большинство из них смогли доплыть до берега самостоятельно, шестерых вытащили из воды спасатели. В результате крушения погибли три человека. Сообщается по меньшей мере о 23 госпитализированных.

«Зенит» стал чемпионом России после победы над «Локомотивом»

Победу в телешоу «Маска» одержал «Крокодил». События дня
vk.com  / ФК «Зенит»

Петербургский «Зенит» на своем поле разгромил московский «Локомотив» и досрочно завоевал титул чемпиона России по футболу третий сезон подряд. Встреча 28-го тура отечественной премьер-лиги закончилась со счетом 6:1. В составе «сине-бело-голубых» отличились Артем Дзюба, Сердар Азмун и Малком, в стане проигравших - Франсуа Камано. Питерский клуб обошел «Локомотив» на девять очков, набрав 61. Благодаря победе в чемпионате России «Зенит» гарантировал себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Певец Jony победил в телешоу «Маска»

Победу в телешоу «Маска» одержал «Крокодил». События дня
Global Look Press  / Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский поп-исполнитель Jony стал победителем второго сезона шоу «Маска» на канале НТВ. В финальном выпуске нашумевшего телепроекта все члены судейской коллегии отгадали, кто на протяжении трех месяцев скрывался под маской «Крокодила». Четвертое место досталось «Зайцу» - популярному комику Тимуру Батрутдинову, «бронзу» завоевала певица и актриса Юлия Паршута, чей талант еще ярче раскрылся в образе «Змеи». Мистером икс, который прятался под маской «Ламы», неожиданно оказался супруг Анны Нетребко. Всемирно известный тенор Юсиф Эйвазов взял «серебро» музыкальных состязаний.

 

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Все новости / Видео / Победу в телешоу «Маска» одержал «Крокодил». События дня
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