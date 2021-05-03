Победу в телешоу «Маска» одержал «Крокодил». События дня

Госдеп подтвердил планы Байдена закрыть Гуантанамо Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил намерения администрации американского президента Джо Байдена закрыть спецтюрьму на базе Гуантанамо. Заявление прозвучало в интервью телеканалу CBS News. При этом Госдеп не обозначил конкретные сроки. Еще в феврале пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о планах главы государства закрыть спецтюрьму на базе Гуантанамо. В январе 2018 года предшественник Байдена Трамп подписал указ о сохранении лагеря. Сейчас там осталось около 40 заключенных. Из-за расследований о пытках в Гуантанамо основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден подверглись преследованиям властей США.

Потерпевшее крушение у Сан-Диего судно перевозило нелегалов ИА «Политика Сегодня» / Алексей Мавлиев Лодка, которая опрокинулась у берегов американского города Сан-Диего, могла перевозить в Соединенные Штаты нелегалов. Об этом сообщили в местной погранично-таможенной службе. По предварительной версии, судно контрабандистов разбилось о рифы. В лодке находились около 30 человек, большинство из них смогли доплыть до берега самостоятельно, шестерых вытащили из воды спасатели. В результате крушения погибли три человека. Сообщается по меньшей мере о 23 госпитализированных.

«Зенит» стал чемпионом России после победы над «Локомотивом» vk.com / ФК «Зенит» Петербургский «Зенит» на своем поле разгромил московский «Локомотив» и досрочно завоевал титул чемпиона России по футболу третий сезон подряд. Встреча 28-го тура отечественной премьер-лиги закончилась со счетом 6:1. В составе «сине-бело-голубых» отличились Артем Дзюба, Сердар Азмун и Малком, в стане проигравших - Франсуа Камано. Питерский клуб обошел «Локомотив» на девять очков, набрав 61. Благодаря победе в чемпионате России «Зенит» гарантировал себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне.