Фото Тины Канделаки с возмужавшим сыном «взорвало» Сеть

Москва, 3 мая. Телеведущая и продюсер Тина Канделаки поделилась в Instagram совместным фото с 20-летним сыном от бизнесмена Андрея Кондрахина Леонтием. Поклонники пришли в восторг от снимков.

Канделаки на фотографии позирует с собранными в пучок волосами, в туфлях на шпильках и белом спортивном костюме. Сын 45-летней звезды заметно возмужал, отрастив бороду. На фото он запечатлен в светлых джинсах, белых кроссовках и футболке с принтом.

«А что сейчас в моде, спортивный костюм и босоножки? Я все пропустила», — пожаловалась в публикации Канделаки, пожелав поклонникам хороших выходных.

Фото телеведущей «взорвало» Сеть, за несколько часов набрав более 84 тысяч лайков. Подписчики рассыпались в комплиментах Канделаки.

«Сын у Вас просто голливудский красавчик», «Вот бы мне так выглядеть когда мой ребенок будет взрослым», «Новая звезда выросла», «Вы красавцы!», «Смотритесь ровесниками», «Шикарное семейство», — комментировали публикацию подписчики.

На свое 20-летие накрашенный сын Канделаки взбудоражил поклонников. В своем Instagram-аккаунте артистка рассказала, что ее сын растет очень творческим, и в свой день рождения он представил релиз новой песни.

Однако особое внимание фолловеров ведущей привлек не музыкальный талант ее наследника, а его внешность. Многие отметили, что молодой человек неуместно подвел глаза, словно пародирует образу Джонни Деппа в фильме «Пираты Карибского моря».

Ранее ФАН сообщал, что телеведущая приобрела себе недвижимость в курортном городе Светлогорске Калининградской области. Ее восхитил вид на море, а также прельстила возможность круглый год пользоваться крытым бассейном. Площадь ее квартиры составляет всего 50 квадратных метров, также она рассказала, что в ней нет кухни. Это всего лишь студия.