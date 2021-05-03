Дачникам раскрыли секрет моментального прорастания огурцов

Москва, 3 мая. Если перед посадкой огурцов заранее взрастить семена, всходы появятся намного быстрее.

Как быстрее всего вырастить урожай, пишет «Утро.ру». Понадобится обыкновенный пластиковый контейнер. На дно необходимо положить сложенное вдвое бумажное полотенце, предварительно намоченное теплой водой. Огуречные семена выкладываются на бумагу и опрыскиваются из пульверизатора. Далее контейнер закрывается крышкой и ставится в теплое место. Температура там должна составлять порядка 25-30°C.

Прорастут семена буквально через сутки. При благоприятной погоде их можно высаживать в открытый грунт или держать в виде рассады на подоконнике.

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