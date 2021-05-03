«Друзья балтийской нерпы» ищут черного тюлененка во Владимирской бухте

Санкт-Петербург, 3 мая. Маленького черного тюлененка заметили на берегу Владимирской бухты в Ленинградской области.

Сообщение об этом публикует «Фонд друзей балтийской нерпы» на своей странице во «ВКонтакте». Оказалось, что зверька заметили днем ранее, но фотографии очевидцев дошли только 2 мая, пишут «Невские новости».

Черный ластоногий отдыхал на берегу бухты. Сотрудники фонда попросили задержать тюлененка до своего приезда, однако нерпенок испугался и удрал. Он поплыл в сторону поселка Моторное в Приозерском районе. Животное находится в плохом состоянии, так что, вероятно, он снова вылезет на берег.

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