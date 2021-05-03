Мэйси Уильямс в прозрачном плаще проехала на велосипеде по Лондону

Лондон, 3 мая. Актриса Мэйси Уильямс во время съемок сериала Sex Pistols прокатилась по Лондону на велосипеде в прозрачном желтом плаще.

Сквозь ткань плаща отчетливо видна грудь девушки, из-за чего на одном из опубликованных в Сети снимков идущая мимо женщина прикрывает сыну глаза ладонью. Однако неизвестно, является ли такой ошеломительный для прохожих эффект частью драмы на экране или за его пределами, сообщает Pagesix.

24-летняя актриса играет в сериале о культовой музыкальной группе Памелу Рук, скандальную панк-модель. Это первый случай обнажения Уильямс на экране. Несмотря на то, что известность молодой звезде принесла роль Арьи Старк в сериале "Игра престолов", известном большим количеством эротических сцен и попросту откровенными съемками, она никогда не обнажалась во время съемок полностью.

Ближе к концу саги, когда приближался момент первой сексуальной сцены с участием подросшей Арьи, Уильямс уклончиво ответила на вопросы журналистов, что ей придется выбирать, сколько "тела" показать на камеру, однако по итогу сцена получилась целомудренной.

Ранее пикантной фотографией поделилась возлюбленная артиста Максима Виторгана, актриса и певица Нино Нинидзе. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала черно-белый снимок в платье на тонких бретелях, которое подчеркивает ее пышную грудь и утонченные ключицы.