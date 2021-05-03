Бузова рассказал о поступке, который заставил рыдать ее мать

Москва, 3 мая. Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о своем поступке, который заставил ее маму страдать.

Бузова поделилась, что не хотела бы в своей жизни ничего менять, не считая момента, который заставил ее маму страдать. Певица жалеет, что ушла из дома в 17 лет. Сейчас бы она точно такого не допустила. Об этом она рассказала в ходе церемонии Cosmopolitan Man Awards.

Телеведущая считает, что годы ее не изменили, так как она до сих пор всем доверяет, и ее легко ранить. Ни слава, ни популярность, ни власть так и не смогли изменить Бузову. Вопреки тому, что ей в душу иногда «плюют», знаменитость все равно открывается людям. Все происходящее в ее жизни звезда воспринимает как должное и не склонна о чем либо жалеть, не считая уход из дома.

Бузова призналась, что ей тяжело дается работа в шоу-бизнесе. Эта сфера трудна для женщин, так как им все приходится брать в свои руки. Слабый пол вынужден возлагать на себя большое количество обязанностей и обязательств.

Певица рассказала о том, какого мужчину она хочет видеть рядом с собой. Для нее не важна внешность, потому что в первую очередь она обращает внимание на поступки ухажера. Бузова является требовательной по отношению к мужчине, так как сама многим готова жертвовать.

Ранее похваставшаяся шикарным букетом Бузова намекнула на нового поклонника. Певица и телеведущая Ольга Бузова заинтриговала подписчиков, опубликовав снимок с роскошным букетом. Знаменитость намекнула, что у нее появился новый поклонник.