Певица Нино Нинидзе устроила фотосессию в платье с глубоким декольте

Москва, 3 мая. Возлюбленная артиста Максима Виторгана, актриса и певица Нино Нинидзе поделилась с поклонниками пикантной фотографией.

В своем Instagram-аккаунте Нинидзе опубликовала черно-белый снимок в платье на тонких бретелях, которое подчеркивает ее пышную грудь и утонченные ключицы. По геолокации можно понять, что кадр сделан в одной из пятизвездочных гостиниц Москвы. Избранница бывшего мужа журналистки Ксении Собчак, сидя на полу напротив панорамных окон, томно смотрит в сторону. На заднем плане можно заметить архитектуру столицы.

«Каждый год, май приходит с сумасшедшими запахами и будоражит воспоминания...разные...с самой юности», — поделилась певица.

Pr Scr instagram.com / @ninosha13

Подписчики оценили роковой образ Нинидзе и осыпали ее комплиментами в комментариях под постом.

«Невероятно», — поддержала актриса Лиза Моряк (@moryakliza). «Порода чувствуется, и фотка шикарная», — отмечает @nestergreb. «Очень красиво», — написала @dariasenin.

Недавно Нино Нинидзе сфотографировалась без одежды сразу после душа. В кадре заметили заметить капельки воды, еще оставшиеся на коже 29-летней актрисы. На фото певица предусмотрительно прикрыла грудь голубым полотенцем.

Напомним, что Максим Виторган начал встречаться с актрисой грузинского происхождения в 2019 году. Он не скрывает новую любовь и часто берет ее с собой на светские мероприятия, ведь она является дочерью известной советской и российской актрисы Ии Нинидзе. У возлюбленной актера есть сын от брака с режиссером Кириллом Плетневым.