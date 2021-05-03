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Лада Дэнс порадовала поклонников снимком в прозрачном топе

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Лада Дэнс порадовала поклонников снимком в прозрачном топе
vk.com  /  Лада Дэнс

Москва, 3 мая. Известная под псевдонимом Лада Дэнс певица Лада Волкова устроила фотосессию в сексуальном образе, порадовав поклонников снимком в обнажившем грудь сетчатом топе.

Звезда 90-х нечасто балует поклонников публикациями в микроблоге. Но на этот раз 54-летняя исполнительница разместила фотографию в провокационном образе.

Лада Дэнс устроила оригинальную фотосессию в ярком наряде. Певица надела ярко-красный брючный костюм с цветочным принтом, придав образу пикантность сетчатым, полностью прозрачным топом. В комментарии к фото Дэнс пустилась в рассуждения о значении праздника Пасхи.

«Так много разных ощущений и чувств для души, от каких-то маленьких просьб, еще до конца не прошедших переживаний и самообвинений в проступках, до тихого спокойствия, радости», – призналась артистка.

За несколько часов публикация набрала почти тысячу лайков. Подписчики Лады Дэнс поздравили звезду с праздником и отметили, что ее красота расцветает с каждым годом.

«Какая дама», «Кошечка», «Очень сексуальная», «Все краше и краше», — восхитились поклонники.

Ранее Лада Дэнс раскрыла свой главный секрет красоты. По словам певицы, он заключается в 10-часовом сне. Лада Дэнс никогда не пропускает завтрак и в целом придерживается правильного питания. Она не позволяет себе ничего лишнего. Еще один ключевой фактор сохранения молодости — регулярные тренировки. Певица начинает день с пробежки по лесу, выгуливая свою собаку. Также звезда занимается фитнесом с тренером.

фото шоу-бизнес лада дэнс
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