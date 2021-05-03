Глава ДНР полагает, что Зеленский боится «получить пулю в спину»

Донецк, 3 мая. Украинский президент Владимир Зеленский опасается «получить пулю в спину» от своих же. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он заявил в беседе с РИА Новостями, что в республиках сделали все возможное для встречи. По словам Пушилина, речь шла о встрече даже на линии соприкосновения.

«Страшно не из-за того, что с нашей стороны что-то там произойдет, а Зеленскому, вероятнее всего, может быть страшно получить выстрел в спину.», — заявил он.

Ситуация же доведена до того состояния, когда общество очень сильно подогрето, отметил Пушилин. Политика Зеленского времени, вопреки первоначальными планам, заключалась в «расчеловечении» Донбасса, считает глава ДНР.

Ранее украинский политик Алексей Журавко рассказал, почему Зеленский боится ехать в Москву. Также он назвал обращение Зеленского «хайпом».