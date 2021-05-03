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Глава ДНР заявил, что Зеленский не пытался связаться и договориться с ним о встрече

  /   Обновлено: 03 мая 2021 07:39
Новороссия
Глава ДНР заявил, что Зеленский не пытался связаться и договориться с ним о встрече
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Донецк, 3 мая. Украинский президент Владимир Зеленский никогда не выходил на связь с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

Ни Зеленский, ни его помощник не пытались выйти с Пушилиным на связь. Об этом глава ДНР заявил в интервью РИА Новости.

«Нет, такого не было», — ответил он на вопрос о попытках Зеленского как-либо связаться.

Пушилин подчеркнул, что Донецкая Народная Республика готова обсудить мирное урегулирование конфликта. Он напомнил, что ранее заявлял об этом публично. В мирном урегулировании заинтересованы граждане республик.

Ранее выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным. Поняв, что переговоров с участием Москвы в «нормандском формате» до исполнения Киевом Минских соглашений не будет, Зеленский начал судорожно искать пути выхода из этой ловушки и предложил двухстороннюю встречу с Владимиром Путиным. Его единственная цель в этих переговорах — обсуждение темы Донбасса.

украина донбасс зеленский
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